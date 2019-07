Alvaro Morata na stałe w Atletico Madryt

Barcelona musi jeszcze poczekać. Atletico nie składa broni Piłkarze... czytaj dalej » Morata przeszedł do Chelsea z Realu Madryt w 2017 roku za 66 milionów euro. W Premier League, gdzie kontrakt miał podpisany do końca sezonu 2019/20, wystąpił w 72 meczach, zdobywając 24 bramki.

Londyński koszmar

Jednak przez cały czas pobytu na Wyspach 26-letni zawodnik nie czuł się najlepiej, deklarował, że chce wrócić do kraju. Kibice Chelsea często drwili z Hiszpana, który seryjnie marnował sytuacje do zdobycia bramki. Wreszcie jego prośby zostały spełnione i Chelsea zdecydowała się go wypożyczyć do Atletico. W maju 2019 roku potwierdził, że postara się zostać w Madrycie na dłużej.

W końcu się dogadali

"Atletico i Chelsea doszły do porozumienia w sprawie zmiany barw klubowych Moraty. Zawodnik na stałe przechodzi do Madrytu" - napisano w oficjalnym komunikacie Chelsea.

Kwota transferu nie została jeszcze ujawniona.