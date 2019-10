Kolejny wielki talent z Barcelony. "Klauzula wzrośnie do 100 milionów euro"

Koszmarna seria zakończona. Barcelona w końcu wygrała na wyjeździe Do siódmej... czytaj dalej » Debiut w pierwszym zespole 20-letni Collado ma już za sobą. W poprzednim sezonie pojawił się na murawie w miejsce kontuzjowanego Ousmane Dembele podczas spotkania z Celtą Vigo. Od tamtej pory szkoleniowiec Dumy Katalonii Ernesto Valverde bacznie śledzi jego poczynania w drużynie Barcelony B. Niewykluczone, że wkrótce zawodnik dostanie kolejną szansę, by zaprezentować swoje umiejętności.

Efektowny gol

O Collado zrobiło się głośno w tym tygodniu, gdy w mediach społecznościowych pojawiło się jego trafienie ze spotkania z rezerwami Levante. Młody zawodnik dostał piłkę przy linii bocznej pola karnego, po czym ograł dwóch obrońców, a następnie pokonał golkipera zaskakującym strzałem piętą.



Barcelona B's Alex Collado has scored one of the goals of the season.



This kid is going to be a star!pic.twitter.com/Riq2b0zjF9 — Football HQ (@FootbaII_HQ) September 30, 2019

Hiszpańskie media zastanawiają się, kiedy piłkarz ponownie zagra u boku Lionela Messiego i spółki. Zwracają uwagę, że Ansu Fati już teraz z powodzeniem mógłby występować w pierwszym składzie, ale doznał kontuzji kolana i na razie jego licznik zatrzymał się na sześciu meczach, dwóch golach i asyście. Bardziej doświadczony Hiszpan również mógłby złapać wspólny język z bardziej doświadczonymi kolegami.

100 milionów euro

Kontrakt Collado z Barceloną obowiązuje do czerwca 2021 roku. "Znajduje się w nim klauzula odstępnego w wysokości 50 milionów euro, która automatycznie wzrośnie do 100 milionów, gdy zostanie piłkarzem pierwszego zespołu" – czytamy w dzienniku "Marca".

"Progres Collado daje Barcelonie nadzieję na lepsze jutro, a jego udane występy sugerują, że mamy do czynienia z kolejnym talentem, który idzie w ślady Riqui'ego Puiga i spółki" – dodano.

Utalentowany piłkarz najlepiej czuje się na pozycji środkowego pomocnika, ale może również występować na lewym i prawym skrzydle. W obecnym sezonie w barwach Barcelony B rozegrał pięć spotkań, w których strzelił 2 gole i miał 2 asysty.