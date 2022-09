Trzeci "miliarder" w Barcelonie. Szalona klauzula odstępnego 18-latka

Błyskawiczna reakcja Lewandowskiego. Tak strzelił rekordowego gola Robert... czytaj dalej » Gavi, który przeszedł w Barcelonie przez wszystkie szczeble szkolenia, przedłużył kontrakt do 2026 roku. Uwagę zwraca jednak kwota odstępnego, którą ustawiono na poziomie... miliarda euro!

Nie jest to jednak pierwszy taki przypadek w klubie z Camp Nou. Wcześniej podobne sumy wpisano w kontrakty innych wielkich talentów: Ansu Fatiego i Pedriego.

Przypadki u Królewskich

Czwartym "miliarderem", obecnie jedynym spoza Barcelony, jest Karim Benzema z Realu Madryt. W przeszłości takim samym zapisem w ekipie Królewskich mógł pochwalić się Cristiano Ronaldo. Mimo to, w 2018 roku odszedł on do Juventusu za "tylko" 100 milionów euro.

- Ta klauzula nie jest po to, by ktoś ją wypełnił. Jeśli ma dojść do sprzedaży któregoś z zawodników, zawsze siadamy do negocjacji. Nie chcieliśmy, żeby Cristiano od nas odchodził, chciał jednak zmienić otoczenie ze względów osobistych. Rozumieliśmy to i nie zamykaliśmy mu drogi do Turynu – tłumaczył wtedy prezes Realu Florentino Perez.

Piątym obecnie w rankingu zawodników z najwyższą klauzulą odstępnego jest David Alaba z Realu (850 milionów euro).