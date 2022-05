Płakał przed kamerą. Pocieszał go piłkarz Realu

Radość Realu Madryt po awansie do finału Ligi Mistrzów

04.05 | Real Madryt wygrał po dogrywce z Manchesterem City 3:1 w rewanżowym meczu półfinałowym i awansował do finału Ligi Mistrzów.

Przygotowania Realu Madryt do meczu z Manchesterem City w...

Real zdemolował i zesłał do drugiej ligi Pewni już... czytaj dalej » Levante dość pewnie utrzymało się w hiszpańskiej elicie w sezonie 2020/2021. Drużyna wprawdzie pod koniec rozgrywek miała siedmiomeczową serię bez zwycięstwa, ale ostatecznie zajęła 14. lokatę.

Fatalna seria

W kończącej się teraz kampanii pierwszą wygraną odniosła dopiero 8 stycznia. Wtedy u siebie pokonała Mallorcę 2:0. Łącznie zatem z poprzednimi zmaganiami drużyna nie była w stanie wygrać w Primera Division aż przez 27 meczów z rzędu.

Czwartkowa porażka w Madrycie przypieczętowała spadek z ekstraklasy.

- Chcę podziękować wszystkim zawodnikom, ale w tym sezonie nie stanęliśmy na wysokości zadania. To trudne dla wszystkich, naszych rodzin też - mówił 34-letni Morales, który w tym sezonie strzelił 12 goli.

Doświadczony piłkarz udzielając wywiadu w jednej ze stacji telewizyjnych, nie mógł powstrzymać łez. Wtedy świetnie zachował się zdobywca trzech bramek w czwartkowym spotkaniu Vinicius Junior. Brazylijski gwiazdor Realu przytulił kapitana Levante. To smutnemu graczowi gości wyraźnie pomogło powstrzymać łzy.



Muy grande Vinicius consolando y animando a Morales pic.twitter.com/OYPumECG5U — il Mourinhø Blancø (@musicoloko7) May 12, 2022





- Musimy spróbować wrócić na najwyższy poziom w przyszłym roku. To tylko nasza wina, że spadliśmy. Nikogo innego. Na to, co się dzieje, zareagowaliśmy bardzo późno. Pierwsze zwycięstwo odnieśli dopiero w 20. kolejce. Mamy nadzieję, że wyciągniemy z tego lekcję i nie powtórzymy tych błędów. Chciałbym, aby ten zespół znów grał w Primera Division. Kto wie, może wrócimy – dodawał rozżalony Morales.

Do końca sezonu pozostały dwie kolejki. Levante jest na 20. pozycji i pierwszym zespołem pewnym spadku. W 36 meczach zdobyło 29 punktów – zanotowało sześć wygranych, 11 remisów i 19 porażek.

Cały czas szanse na utrzymanie mają 19. Alaves (31 punktów) oraz 18. Mallorca (33). Mistrzostwo zapewnił sobie już Real Madryt.