19-letni wychowanek na celowniku Barcelony. City łatwo go nie odda

Barcelona od dłuższego czasu rozgląda się za piłkarzem, który wzmocniłby obronę drużyny, a z czasem zastąpił Pique w roli dowodzącego tą formacją. Próby sprowadzenia przed ostatnim sezonem 20-letniego Matthijsa de Ligta spełzły na niczym, bo obrońca Ajaksu zdecydował się na umowę z Juventusem.

Guardiola namawia

W tej sytuacji Barca zdecydowała się walczyć o swojego wychowanka, który w 2017 roku przeniósł się do City i któremu w przyszłym roku wygasa kontrakt z angielską drużyną. Katalończycy oczekują, że ich oferta padnie na podatny grunt, bo młody obrońca pojawiał się w meczach Premier League rzadziej, niż się spodziewał.

Między innymi z tego powodu zwleka z przedłużeniem kontraktu, choć prowadzący drużynę The Citizens Pep Guardiola bardzo się stara namówić 19-latka do pozostania w Manchesterze na dłużej i obiecuje mu częstsze zaangażowanie w grę. Ten jednak zdaje sobie sprawę, że Guardiola może w pewnym momencie opuścić Emirates Stadium, a ewentualny nowy szkoleniowiec może przyjść do City z własnymi pomysłami, w których niekoniecznie znajdzie się miejsce dla Garcii.

Kuszące perspektywy dla 19-latka

Te wątpliwości próbuje wykorzystać Barcelona, która roztacza przed młodym piłkarzem wizję zastąpienia w przyszłości Pique w roli dowodzącego obroną Blaugrany. Obaj mają zresztą podobną historię, bowiem Pique jako 17-latek również próbował swojego szczęścia w Premier League, przez cztery sezony będąc piłkarzem Manchesteru United (w latach 2006-2007 wrócił do Hiszpanii na wypożyczenie do Realu Saragossa). Dopiero po powrocie z Anglii znalazł na stałe miejsce w składzie Barcelony, z czasem stając się jednym z filarów drużyny.



— Barça's goal is to sign Eric Garcia, but they know City want to keep him. Barcelona have two plans, either signing him now for a lesser fee due to his expiring contract, or wait till January. [md] pic.twitter.com/jUTRHkR4Xl — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 27, 2020





Barca rozważa dwa scenariusze na pozyskanie Garcii. Pierwszym jest jego odkupienie z City za relatywnie niewielką kwotę lub możliwość zamiany na któregoś z młodych piłkarzy. Według drugiego Katalończycy gotowi są poczekać do wygaśnięcia kontraktu 19-latka w City i sprowadzić go na Camp Nou za darmo.