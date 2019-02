Prezydent UEFA się nie zmienił. Ceferin na kolejne cztery lata

Ceferin do siódmy szef UEFA

51-letni działacz, z wykształcenia prawnik, to siódmy szef UEFA w historii tej organizacji, a dziewiąty, wliczając prezydentów tymczasowych. Otrzymał jednogłośne poparcie od przedstawicieli 55 federacji członkowskich.

Dogrywka i pięć goli w Berlinie. Lewandowski asystował Męczarnie Bayernu... czytaj dalej » - Dziękuję za to, że raz jeszcze mi zaufaliście. To dla mnie zaszczyt, jestem wzruszony - powiedział delegatom Ceferin.

W głosowaniu na kongresie w Atenach w 2016 roku pokonał Holendra Michaela van Praaga (42:13). Wprawdzie kadencja Platiniego upływała w 2019 roku, ale Francuz podał się do dymisji w związku z dyskwalifikacją, nałożoną przez Komisję Etyczną FIFA.

W Rzymie w przemówieniu przed wyborem Ceferin zapewnił m.in., że nie pozwoli na powołanie Superligi, czyli rozgrywek dla najlepszych klubów na Starym Kontynencie zamiast Ligi Mistrzów.

- Tuż przed moim wyborem w 2016 roku wyglądało na to, że europejskie kluby chcą od nas uciec. Ale rozmawialiśmy ze sobą, wysłuchaliśmy się nawzajem, porozumieliśmy się i znów jesteśmy zjednoczeni. Nie będzie Superligi, dopóki ja jestem prezydentem UEFA, a Andrea Agnelli - przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECA). To nie jest obietnica, to jest fakt - podkreślił Ceferin.

Niekorzystna Superliga

Jak tłumaczył, wprowadzenie Superligi byłoby niekorzystne nawet dla zespołów, które weszłyby w jej skład.

- Kluby straciłyby status wielkich w sercach kibiców. Jedyne, co wciąż byłoby wielkie, to ich historia, nic innego - dodał.

Słoweniec zapewnił również, że nie zamierza ślepo popierać pomysłów Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). UEFA sprzeciwia się m.in. stworzeniu Globalnej Ligi Narodów oraz rozszerzeniu klubowych mistrzostw świata do 24 zespołów.

- Gdy mówimy FIFA, że nie zgadzamy się z tymi propozycjami, okazujemy szacunek jej i całemu futbolowi - grze, którą kochamy i którą musimy chronić. Mamy nadzieję, że FIFA również nas szanuje i wysłucha naszej opinii - powiedział Ceferin.

Na widowni obecny był prezydent światowych władz piłki nożnej Gianni Infantino. Szwajcar zabrał głos na otwarcie kongresu i zaapelował o ścisłą współpracę FIFA i UEFA.

- Futbol to gra globalna i zasługuje na globalny rozwój. W tym celu musimy działać razem, rozmawiać i dyskutować. Wtedy wszyscy znajdziemy się na właściwej drodze. Europejskie ligi i kluby są coraz lepsze. Naszym obowiązkiem teraz jest przeniesienie tej tendencji z UEFA do FIFA, aby na tym sukcesie mógł skorzystać cały piłkarski świat - zaznaczył.

Infantino od dłuższego czasu promuje Globalną Ligę Narodów i nowy format klubowych mistrzostw świata. Inwestorzy zamierzają przeznaczyć na te rozgrywki łącznie ok. 25 miliardów dolarów. UEFA na razie nie popiera tych inicjatyw.