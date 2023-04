Prezydent UEFA o sytuacji rosyjskiego futbolu. "Trudno będzie cokolwiek zmienić"

UEFA zostaje z tym samym szefem. "Nie ma nikogo, kto chciałby stawić mu czoła" Prezydent UEFA... czytaj dalej » 55-letni Słoweniec odniósł się do aktualnej sytuacji i statusu zespołów z Rosji w rozgrywkach międzynarodowych. W lutym 2022 roku zarówno UEFA, jak i FIFA zdecydowały, że wszystkie rosyjskie drużyny - narodowe oraz klubowe - zostały zawieszone w uczestnictwie w rozgrywkach po inwazji na Ukrainę na czas nieokreślony.

Ceferin: będziemy monitorować sytuację

Szef UEFA przypomniał, że decyzję o ewentualnym zakazie startu reprezentacji Białorusi w kwalifikacjach do mistrzostw Europy 2024 "podjąć będzie mógł tylko komitet wykonawczy UEFA". - Będziemy monitorować sytuację i zdecydujemy, co robić - dodał Ceferin.



O swoim ponownym wyborze na funkcję prezydenta powiedział: - To naprawdę wiele dla mnie znaczy. To jest duży honor, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność.

Dodał, że zrobi wszystko, aby "nie zawieść delegatów UEFA i futbolu".

Wybór Ceferina nie jest żadnym zaskoczeniem. Już od stycznia, gdy minął termin zgłaszania swoich ofert, było wiadomo, że Słoweniec nie ma żadnego kontrkandydata.