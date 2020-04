Prezydent UEFA: Liverpool zdobędzie tytuł w ten czy inny sposób

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Na osiem kolejek przed końcem rozgrywek w Anglii klub z Anfield ma 25 punktów przewagi nad drugim w tabeli Manchesterem City. Podopiecznym trenera Juergena Kloppa wystarczy wygrać dwa mecze, aby zapewnić sobie pierwszy od 30 lat tytuł mistrzowski. Teoretycznie, bo przecież na razie grać nie mogą. W niedawnym oświadczeniu Premier League poinformowała, "że sezon 2019/20 powróci tylko wtedy, gdy będzie to bezpieczne i możliwe do wykonania".

"Trzeba znaleźć klucz"

Liverpool pod presją krytyki wycofał się z kontrowersyjnego pomysłu Odmowa przez... czytaj dalej » Czy zatem istnieje prawdopodobieństwo, że Liverpool po tak wspaniałym sezonie, w którym do tej pory wygrał 27 spotkań, raz zremisował i tylko raz przegrał, mógłby nie zostać mistrzem? Na ten temat na łamach słoweńskiego dziennika "Ekipa" postanowił wypowiedzieć się szef UEFA Aleksander Ceferin.

- Nie widzę możliwości, aby Liverpool został bez tytułu - powiedział Słoweniec. - Jeśli rozgrywki będą wznowione, to The Reds prawie na pewno je wygrają. Jeszcze sobie tego nie zagwarantowali, ale są bardzo blisko. Gdyby jednak nie można było już zagrać, to też należałoby w jakiś sposób ogłosić ostateczne wyniki. Wówczas trzeba znaleźć klucz do ustalenia, w jaki sposób wyłonić mistrzów. I oczywiście ponownie nie widzę scenariusza, w którym nie byłby to Liverpool - wyrokował.

"Kibice będą rozczarowani"

Ceferin jest wielkim zwolennikiem dokończenia sezonu na boiskach we wszystkich europejskich ligach. Groził nawet karami tym, którzy chcieliby już teraz wyłonić mistrza (tak postanowiono np. w Belgii). Jego zdaniem lepiej jest grać bez kibiców, niż nie grać w ogóle.

- Rozumiem, że fani będą rozczarowani, jeśli Liverpool wygra na pustym stadionie lub nawet przy zielonym stoliku. Uważam jednak, że zdobędą tytuł w ten czy inny sposób - stwierdził prezydent UEFA.