Prezydent klubu ujawnił datę powrotu Ligi Mistrzów. "Lyon i PSG zostaną zmasakrowane"

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Od dłuższego czasu termin dokończenia bieżącego sezonu Ligi Mistrzów stoi pod znakiem zapytania. Rozgrywki zatrzymały się na etapie 1/8 finału, gdzie losy czterech par wciąż nie zostały rozstrzygnięte.

Liga Mistrzów wróci w sierpniu

Wyznanie Mourinho. "Tylko raz płakałem po porażce" Jose Mourinho w... czytaj dalej » W jednej z nich Juventus zagra u siebie z Lyonem. Pierwszy mecz pomiędzy tymi zespołami rozegrano 26 lutego we Francji (1:0). Rewanż najprawdopodobniej odbędzie się jednak dopiero po dokończeniu sezonów w ligach europejskich - w sierpniu. Tak przynajmniej twierdzi prezydent Lyonu.

- Mecz z Juventusem odbędzie się 7 sierpnia w Turynie przy pustych trybunach - oznajmił Jean-Michel Aulas w rozmowie z francuskim radiem RTL.

W ostatnich tygodniach Aulas nie gryzł się w język. Wszystko zaczęło się w końcówce kwietnia, kiedy władze profesjonalnych lig we Francji podjęły decyzję o zakończeniu sezonu i uznaniu wyników po 28 kolejkach. Tuż przed wybuchem pandemii Lyon plasował się na siódmym miejscu w tabeli, co oznacza, że po raz pierwszy od 24 lat zabraknie go w europejskich pucharach. Aulas powiedział wówczas, że jego zespół został "obrabowany" i zarzekał się, że zrobi wszystko, by decyzja została anulowana, a liga dokończona.

Jeśli nic nie wskóra, jedyną szansą na podtrzymanie niesamowitej passy jego zespołu w Europie jest wygranie Ligi Mistrzów (zwycięzca bez względu na miejsce w lidze awansuje do następnej edycji rozgrywek).

Ucierpi również PSG

Pesymistyczny scenariusz dla piłki nożnej. "Potrwa to dwa albo trzy lata" Koronawirus... czytaj dalej » Zresztą Aulas chyba sam w to nie wierzy. To jednak idealna okazja do tego, by przytoczyć kolejny argument, który ma przekonać władze do dogrania ligi do końca. Poza tym prezydent OL zaznaczył również, że decyzja o zakończeniu sezonu zaszkodzi także PSG, które od lat próbuje zdobyć najcenniejsze klubowe trofeum w Europie.

- Jeśli nasz apel dotyczący dokończenia sezonu ligowego nie zostanie wysłuchany, to Lyon i PSG zostaną zmasakrowane przez zespoły, które będą w pełni przygotowane do rywalizacji - podkreślił 71-latek.

Przypomnijmy, że PSG już zapewniło sobie awans do ćwierćfinału, pokonując Borussię Dortmund. W najlepszej ósemce znalazły się również Atalanta Bergamo, Atletico Madryt i RB Lipsk.

Z kolei oprócz Lyonu i Juventusu na rewanże czekają jeszcze ekipy: Bayern - Chelsea (3:0 w pierwszym meczu), Barcelona - Napoli (1:1) i Manchester City - Real Madryt (2:1).