Napoli chciało nowego napastnika. "Szukaliśmy następcy Milika"

19.04.2018 | Arkadiusz Milik na kolejny występ w podstawowym składzie Napoli czekał 242 dni. Kiedy wreszcie na murawie pojawił się od pierwszej minuty swoje - trafił do siatki Udinese. Polak z wielkim spokojem dobił strzał Jose Marii Callejona i dał swojej ekipie prowadzenie 3:2. Stadion San Paolo oszalał, Milik jest w Neapolu uwielbiany. Ostatecznie piłkarze trenera Maurizio Sarriego wygrali 4:2 i odrobili dwa punkty do liderującego w Serie A Juventusu.

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

Dziennik "La Gazzetta dello Sport" w czwartek potwierdził wcześniejsze doniesienia serwisu superdeporte, który twierdził, że Napoli próbowało pozyskać Rodrigo. Neapolitańczycy dawali 50 milionów euro plus 10 milionów w bonusach, a w transakcję mógł być włączony również Milik, dzięki czemu cena za Hiszpana spadłaby przynajmniej o połowę. De Laurentiis nie zdradził, czy Polak miał być częścią transferu, ale przyznał, że kontaktowali się z napastnikiem Valencii.

W obszernej rozmowie z "Corriere dello Sport" prezydent Napoli odniósł się do ostatnich rewelacji transferowych. Pomysł ze sprowadzeniem Rodrigo rzeczywiście istniał, ale ponoć sam zawodnik zrezygnował z przenosin do Włoch.

- On woli zostać w Hiszpanii. Tak nam powiedział i zaakceptowaliśmy jego decyzję – wyznał De Laurentiis.

Jednak ojciec i zarazem agent piłkarza Adalberto Machado nadal nie powiedział "nie" dla pomysłu z transferem do Napoli. Jego zdaniem wszystko zależy od klubów.

- Tak wspaniały zespół, jak Napoli, byłby świetnym wyborem dla Rodrigo, mówię to pomimo faktu, że ma kontrakt z Valencią. Jednak musi dojść do porozumienia między klubami, a na ten moment nic nie słyszałem. Mogę komentować całą sprawę tylko wtedy, gdy zostaną złożone podpisy. Poczekajmy… - zdradził Adalberto Machado serwisowi calciomercato.

Źródło: Getty Images W poprzednim sezonie Rodrigo strzelił 15 goli, Milik - 20

Zmarnowano go

W ostatnich dniach sporo mówiło się również na temat pozyskania Mauro Icardiego z Interu Mediolan. Argentyńczyk nie widnieje w planach szkoleniowca Nerazzurrich Antonio Contego. W zamian mediolańczycy chcieliby dostać skrzydłowego Napoli Lorenzo Insigne.

- Trener Carlo Ancelotti powiedział, że nie zgodzi się na wymianę Icardiego za Insigne i ma rację. Icardi może chcieć dołączyć do Juventusu, ale nie zmienia to faktu, że ja również wolę Lorenzo od niego, a ponadto z przodu mamy jeszcze Arkadiusza Milika i Driesa Mertensa – powiedział De Laurentiis.

Milik może mieć problem z grą w podstawowym składzie. Napoli złożyło ofertę niesfornej gwieździe Serie A To byłby... czytaj dalej » - Nie zaprzeczę, że pytaliśmy o Icardiego. On ma talent. Jest świetnym piłkarzem, ale tak dużo się o nim mówi, a dla mnie on zdaje się mieć więcej niż 26 lat. Odnoszę wrażenie, że nie prowadzono go właściwie, zmarnowano go, bo nie zrozumiano w porę, jak ważną rolę powinien pełnić – dodał.

Miał zastąpić Milika

Zdaniem włoskich mediów przedstawiciele Napoli mieli kontaktować się z żoną i agentką Icardiego, Wandą, a nawet dojść do porozumienia w sprawie kontraktu indywidualnego.

- To jakiś bzdury, że doszło do spotkania z Wandą Icardi. Spotkałem się z nią trzy lata temu i nie spotkam ponownie, albowiem Napoli nie potrzebuje Icardiego. Kiedy z nią rozmawiałem, to wówczas Milik był kontuzjowany i szukaliśmy jego następcy, ale Maurizio Sarri zrobił swoje i dzięki niemu nasz maluch Mertens strzelił 30 goli – podkreślił sternik neapolitańczyków.

Na dziś nic nie wskazuje na to, by Napoli nagle miało pozyskać konkurenta dla Polaka i Belga. Z drugiej strony okno transferowe dla włoskich klubów jest otwarte do 18 sierpnia, a De Laurentiis ma na tyle dużą "fantazję", że w każdej chwili jest w stanie zaskoczyć kibiców i samych piłkarzy.

Warto jednak zwrócić uwagę na statystki trzech wspomnianych snajperów, biorąc pod uwagę mecze we wszystkich rozgrywkach klubowych. Niesforny Icardi w 37 spotkaniach zdobył 17 bramek i zanotował 5 asyst. Rodrigo rozegrał 51 spotkań, strzelił 15 goli i 10-krotnie asystował. Natomiast Millik w 47 meczach strzelił 20 goli i miał 4 asysty.

Czy rzeczywiście Polak jest gorszy od wspomnianej dwójki?