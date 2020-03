Infantino: kryzys związany z pandemią może być okazją do reformy futbolu

Gianni Infantino na niedawnym kongresie UEFA wzywał do współpracy i walki z koronawirusem

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

- Wielu z was musi podejmować trudne decyzje związane z epidemią koronawirusa. Ważna jest współpraca z władzami krajów i to, że nie możemy panikować. Piłka nożna może być lekiem na wiele problemów. Nie możemy tolerować rasizmu oraz dyskryminacji - powiedział prezydent FIFA Gianni Infantino podczas kongresu UEFA w Amsterdamie.

Siedem scenariuszy UEFA na dokończenie europejskich pucharów Finał 27 czerwca... czytaj dalej » Pandemia koronawirusa doprowadziła do wstrzymania najważniejszych rozgrywek piłkarskich, a Europejska Unia Piłkarska (UEFA) zdecydowała się na przełożenie mistrzostw Starego Kontynentu na 2021 rok. W zależności od tego, kiedy sezon zostanie wznowiony, drużyny mogą być zmuszone do rozgrywania meczów z dużą intensywnością, aby nadrobić zaległości.

- Być może będziemy mogli zreformować futbol, zrobić krok do tyłu. Mniej turniejów, za to bardziej interesujące. Mniej zespołów - ale bardziej wyrównane. Mniej meczów, żeby chronić zdrowie piłkarzy, za to bardziej zacięte - zasugerował Infantino w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport".

Nowy format klubowych MŚ

Szef piłkarskiej centrali, który w poniedziałek skończył 50 lat, jeszcze niedawno przedstawił plany nowej, bardziej rozwiniętej formuły klubowych mistrzostw świata. Mają w nich rywalizować 24 drużyny. Początek pierwszej edycji planowany był na 17 czerwca 2021 roku, ale z powodu przełożenia mistrzostw Europy oraz Copa America już wiadomo, że wtedy klubowe MŚ się nie odbędą. Nowy termin nie jest jeszcze znany.

- Niebawem zdecydujemy, czy tę pierwszą edycję rozegramy w 2021, 2022 czy najpóźniej w 2023 roku - powiedział Infantino.

Szwajcar jest też odpowiedzialny za zwiększenie liczby uczestników mistrzostw świata mężczyzn z 32 do 48 drużyn, począwszy od mundialu w 2026 roku. Z kolei w MŚ kobiet od 2023 roku będą 32 reprezentacje, a nie 24, jak dotychczas.

Piłkarze nie zagrają, dopóki istnieje zagrożenie

Infantino zapewnił, że żadne rozgrywki nie zostaną wznowione dopóki istnieje zagrożenie dla zdrowia. Przyznał też, że jest prawdopodobne, że w tym roku nie będzie letniej przerwy między sezonami.

- Sytuacja wymaga twardych działań. Nie mamy wyboru, wszyscy musimy coś poświęcić. Trzeba będzie ocenić, jakie będą skutki pandemii i dźwignąć piłkę nożną z kryzysu - a istnieje ryzyko, że jego konsekwencje będą nieodwracalne - przyznał.

Infantino stoi na czele FIFA od lutego 2016 roku. Zastąpił zawieszonego za nieprawidłowości finansowe swojego rodaka Josepha Blattera.