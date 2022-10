Prezydent Bayernu nie widzi następcy dla Lewandowskiego. "Robert grał wybitnie"

- Zawodnicy jak Lewandowski, którzy zagwarantują 25-30 goli w sezonie, niestety nie trafiają się jak piasek nad morzem. Nie jest łatwo ich znaleźć - powiedział Hainer w wywiadzie dla stacji Bayerischer Rundfunk.

Bayern po dziewięciu kolejkach Bundesligi ma na swoim koncie tylko cztery zwycięstwa, plasując się na trzecim miejscu w tabeli za Unionem Berlin i Freiburgiem. W minioną sobotę Bawarczycy zremisowali na wyjeździe z Borussią Dortmund 2:2, choć prowadzili w tym meczu dwoma golami.

Prezydent klubu podkreślił, że mimo problemów z wygrywaniem mistrzowie Niemiec nadal dysponują dużą siłą ofensywną.

- Mamy świetnych graczy, nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy patrzę na nasz atak z Sane, Mane, Muellerem, Gnabrym czy Comanem, to widzę samych zawodników światowej klasy. Trzeba po prostu wykorzystywać okazje - stwierdził Hainer.

Klub z Monachium przez lata przywykł jednak do gry z prawdziwym łowcą goli, a obecnie nie dysponuje nikim, kto byłby w stanie wcielić się w tę rolę.

- Kwestia pieniędzy nie stanowi tu głównego problemu, po prostu musi znaleźć się odpowiedni gracz na rynku. Bayern w przeszłości zawsze występował z typowym środkowym napastnikiem. Szczególnie w ostatnich ośmiu latach, gdy Robert Lewandowski grał wybitnie - wyjaśnił prezydent mistrzów Niemiec.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski po ośmiu latach odszedł z Bayernu do Barcelony

- Jeśli pojawi się dla nas okazja, a Hasan Salihamidzić nieustannie podróżuje po świecie ze swoją ekipą, to z pewnością się jej przyjrzymy - dodał.