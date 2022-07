Prezydent Bayernu po odejściu Lewandowskiego. "Nie ma złej krwi"

Pieniądze za "Lewego" się przydały. Bayern dopiął ogromny transfer W Monachium robią... czytaj dalej » Kiedy w maju podczas zgrupowania kadry Lewandowski zakomunikował, że "nie wyobraża sobie dalszej współpracy" z Bayernem, w Monachium zrobiło się nerwowo. Prezes Oliver Kahn powtarzał, że Polak ma ważny kontrakt do czerwca 2023 roku i najnormalniej w świecie go wypełni. Podobnego zdania był dyrektor sportowy Hasan Sahlihamidzić.

Tymczasem "Lewy" i jego agent Pini Zahavi cierpliwie czekali, aż Barcelona złoży ofertę satysfakcjonującą Bawarczyków. Ponadto polski napastnik, nie tylko swoimi wypowiedziami, dawał do zrozumienia, że chce zmienić otoczenie. Kiedy w ubiegłym tygodniu musiał stawić się w klubie na obowiązkowych badaniach, a następnie wznowić treningi z zespołem, trudno było dostrzec na jego twarzy uśmiech.

W końcu przyszedł piątkowy wieczór, gdy Bayern, na dzień przed prezentacją kadry na stadionie Allianz Arena, zaakceptował ofertę Dumy Katalonii. Sobota była dla "Lewego" ostatnim dniem w Monachium w roli piłkarza tego klubu.

"Najlepiej pozwolić mu odejść"

Choć Lewandowski swoją majową wypowiedzią podczas zgrupowania reprezentacji Polski, niejako postawił Bayern pod ścianą, to w klubie najwyraźniej nie żywią do niego urazy.

- Nie ma złej krwi. W końcu wszystko dobrze się skończyło i mamy doskonałe rozwiązanie dla każdego. Sytuacja "win-win" – powiedział prezydent Byaernu Herbert Hainer w rozmowie z monachijskim dziennikiem "TZ".



Hainer: ”We spoke with him and with Barcelona for a long time and after the developments of the past few weeks, we decided it was best for everyone to give him permission to leave. We did well in the transfer market so far. We're looking forward to the future with optimism” — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 17, 2022





- Robert to wspaniały piłkarz, który dotarł na szczyt i wygrał z nami wszystko, co było do wygrania. Uznał, że chce spróbować czegoś nowego. Rozmawialiśmy z nim i FC Barceloną. Dyskutowaliśmy naprawdę długo i po wydarzeniach z ostatnich tygodni doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie pozwolić mu odejść – podkreślił.

Nieoficjalnie Barcelona ma zapłacić za Lewandowskiego 50 milionów euro, choć niektóre źródła, jak madrycki "El Pais" piszą nawet o 60 milionach.

- Otrzymaliśmy od Barcelony ofertę, która spełniła nasze oczekiwania i możemy dzięki niej dobrze funkcjonować, co zresztą pokazaliśmy odnosząc sukcesy na transferowym rynku w ostatnich tygodnia. Zespół został bardzo wzmocniony, choćby piłkarzem klasy światowej w osobie Sadio Mane. Teraz patrzymy na przyszłość pełni optymizmu – dodał Hainer.

Źródło: Imago Herbert Hainer (z lewej) twierdzi, że nie ma "złej krwi" z Lewandowskim

"Lewy" dołączył do zespołu

Lewandowski jest już na Florydzie, gdzie dołączył do Barcelony na zgrupowaniu przedsezonowym. W nocy z niedzieli na poniedziałek czasu środkowoeuropejskiego zameldował się w Fort Lauderdale.

Polski napastnik w USA przejdzie testy medyczne, a następnie podpisze indywidualną umowę z jednym z najbardziej znanych i popularnych klubów sportowych świata. Wtedy formalnie zostanie jego piłkarzem.

Co teraz czeka Lewandowskiego? Hiszpanie podali godzinę małej "ceremonii powitalnej" Czas na... czytaj dalej » W poniedziałek Lewandowski przejdzie badania i testy medyczne, a następnie powinien podpisać trzyletni kontrakt z możliwością przedłużenia o rok. Według katalońskiego "Sportu" później odbędzie się "ceremonia powitalna" w ośrodku Barca Academy Pro Miami, a wszystko zwieńczy otwarty dla mediów i kibiców wspólny trening z zespołem na stadionie Drive Pink.

We wtorek czasu miejscowego Barca rozegra pierwszy mecz kontrolny w USA - z Interem Miami. 23 lipca zmierzy się w Las Vegas z Realem Madryt, a trzy dni później w Dallas z Juventusem Turyn. W ostatni dzień lipca wicemistrz Hiszpanii w Nowym Jorku zagra z miejscową drużyną Red Bulls.

Niewykluczone, że w którymś z nich Lewandowski zadebiutuje w barwach 26-krotnego mistrza Hiszpanii, 31-krotnego zdobywcy krajowego pucharu, który pięć razy sięgnął po Puchar Europy.

Oficjalna prezentacja Lewandowskiego jako nowego gracza Barcelony na Camp Nou odbędzie się prawdopodobnie na początku sierpnia.