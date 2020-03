Prezesi serbskiej i szwajcarskiej piłki z koronawirusem

- Wielu z was musi podejmować trudne decyzje związane z epidemią koronawirusa. Ważna jest współpraca z władzami krajów i to, że nie możemy panikować. Piłka nożna może być lekiem na wiele problemów. Nie możemy tolerować rasizmu oraz dyskryminacji - powiedział prezydent FIFA Gianni Infantino podczas kongresu UEFA w Amsterdamie.

Już w sobotę pojawiła się wiadomość, że prezes serbskiego związku, Slavisa Kokeza otrzymał dodatni wynik testu na wirusa. Komunikat pojawił się na oficjalnej stronie federacji.

Oświadczenie związku

Pierwszy zakażony piłkarz w Hiszpanii. "Pozostaję w izolacji" Ezequiel Garay... czytaj dalej » "Slavisa Kokeza otrzymał pozytywny rezultat testu na COVID-19. Jest pod opieką medyczną i czuje się dobrze. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia i równocześnie apelujemy do wszystkich klubów sportowych i sportowców o odpowiedzialne zachowanie, aby zminimalizować szkody spowodowane przez koronawirusa" - czytamy w komunikacie.

Serbia jest jednym z niewielu krajów zrzeszonych w UEFA, które nie zawiesiły rozgrywek ligowych, ale wszystkie mecze odbywają się bez udziału publiczności.

Prezes czuje się dobrze

Także szef szwajcarskiej piłki, Dominique Blanc został zarażony. Na oficjalnym serwisie związku pojawiła się krótka wypowiedź samego zainteresowanego.

"Czuję się bardzo dobrze i obecnie mam umiarkowane objawy grypy. Gdy pojawiły się objawy, od razu postanowiłem poddać się testowi" - powiedział Blanc o swoim stanie zdrowia.

Siedziba federacji w Genewie została zamknięta w niedzielę rano do odwołania. Związek podjął teraz wewnętrzne środki ostrożności. Wszyscy, którzy mieli w ostatnim czasie kontakt z prezesem zostali skierowani do placówek medycznych. Liga w Szwajcarii jest zawieszona co najmniej do 30 kwietnia.