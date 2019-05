Wiceprezes uderzył prezesa innego klubu. Włosi zawiesili go na pięć lat

To szokujące zdarzenie miało miejsce tuż przed środowym meczem play-off włoskiej Serie C pomiędzy drużynami Viterbese Castrense a SS Arezzo. Pierwsze starcie zakończyło się wygraną drużyny Arezzo 3:0. Przed rewanżem do akcji wkroczył wiceprezes tego pierwszego klubu i jednocześnie syn właściciela, Piero. Skandal we Włoszech. Spłonęły samochody prezydenta klubu Źle się dzieje w... czytaj dalej »

Najpierw w nogi, potem w głowę



"W pobliżu tunelu prowadzącego do szatni Camilli zaatakował prezesa Arezzo Giorgio La Cavę, popychając go od tyłu, a następnie kopnął w nogi. W tunelu pan La Cava został ponownie zaatakowany, otrzymał mocne uderzenie w głowę, w efekcie którego upadł na ziemię. Szybko udzielono mu pierwszej pomocy i został przewieziony do szpitala na dalsze badania" - czytamy w oświadczeniu Trybunału Dyscyplinarnego Serie C, opublikowanym w "La Gazzetta dello Sport".

Nie wiadomo, co było powodem uderzenia prezesa trzecioligowca, ale wiadomo, jaką karę otrzymał Camilli. Jest drakońska. "Zakaz wykonywania jakiejkolwiek działalności na terenie Włoskiego Związku Piłki Nożnej (FIGC) do maja 2024 roku oraz grzywna w wysokości 30 tysięcy euro" - głosi komunikat. Viterbese w dalszym ciągu nie odniosło się do tego incydentu.

Arezzo wygrało rewanż na wyjeździe 2:0, a w dwumeczu 5:0. W ćwierćfinale play-off rywalem zespołu z Toskanii będzie Pisa.