Prezes PZPN w szatni. "Wasze dzieci i wnuki będą wspominały"

"Czesiu, Czesiu, Czesiu!" Zobacz, jak Polacy świętowali w szatni Wielki mecz za... czytaj dalej » W Chorzowie na Stadionie Śląskim Polacy grali dopiero drugi mecz pod wodzą nowego selekcjonera Czesława Michniewicza. W dodatku ich rywalem byli Szwedzi, reprezentacja, z którą w meczu o stawkę Polska wygrała tylko raz - podczas mundialu w 1974 roku.

Biało-Czerwoni pokonali jednak wszystkie przeciwności. Po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego Polacy wygrali 2:0. Tym samym świętowali awans na mundial, który na przełomie listopada i grudnia odbędzie się na boiskach Kataru.

Kulesza przemówił w szatni. "Jestem dumny, że jestem Polakiem"

Po spotkaniu w Chorzowie nie brakowało wzruszających chwil. Było też mnóstwo podziękowań i gratulacji, m.in. od prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.

- Jestem dumny, że jestem Polakiem, jestem dumny, że jestem prezesem. To, co dzisiaj zrobiliście, będą wspominały wasze dzieci i wnuki. Mamy historyczny awans do Kataru - oznajmił w szatni Kulesza.

Ten awans do również jego sukces. Na początku swojej kadencji prezes PZPN borykał się z wieloma przeciwnościami losu. Kulesza nie bał się jednak zaryzykować. Po nagłym odejściu Paulo Sousy nominował Michniewicza na selekcjonera, co spotkało się z wielkim oburzeniem wśród części kibiców i dziennikarzy.

- Wiemy, jaka była sytuacja z Rosją. To były ciężkie decyzje, ale jesteśmy razem, razem jedną drużyną wszystko robimy. Jeszcze raz wam wszystkim dziękuję. Dziękuję trenerowi, całemu sztabowi, wam wszystkim, bo jesteście bohaterami - podkreślił prezes PZPN.

W piątek dowiemy się, z kim Biało-Czerwoni zagrają w grupie mistrzostw świata. Losowanie odbędzie się o godz. 18 w Dausze.

Polska - Szwecja 2:0 (0:0)

Bramki: Lewandowski (49' - rzut karny), Zieliński (73')

Polska: Wojciech Szczęsny - Krystian Bielik, Kamil Glik, Jan Bednarek - Matty Cash, Jakub Moder, Jacek Góralski(46' Grzegorz Krychowiak), Piotr Zieliński (89' Adam Buksa), Sebastian Szymański, Bartosz Bereszyński - Robert Lewandowski.

Szwecja: Robin Olsen - Emil Krafth, Victor Lindeloef, Marcus Danielson (80' Zlatan Ibrahimović), Ludwig Augustinsson - Dejan Kulusevski, Jesper Kalstroem (67' Mattias Svenberg), Kristoffer Olsson (80' Jesper Karsson), Emil Forsberg - Alexander Isak, Robin Quaison (67' Anthony Elanga).