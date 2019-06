Prezes PSG walnął pięścią w stół. "Piłkarze nie są tu po to, żeby się dobrze bawić. Drzwi otwarte"

Pełny zapis rozmowy z Al-Khelaifim ukaże się w poniedziałkowym wydaniu magazynu, ale już teraz postanowiono opublikować kilka z jego wypowiedzi. Dużo wskazuje na to, że od tej pory skończy się niańczenie gwiazd i tolerowanie ich kaprysów. Brak triumfu, a nawet awansu do finału Ligi Mistrzów poparty bardzo słabą końcówką sezonu w Ligue 1 sprawił, że prezesowi skończyła się cierpliwość.

- Teraz na piłkarzach będzie spoczywała większa odpowiedzialność, większa niż wcześniej. To się musi definitywnie zmienić. Zawodnicy muszą dawać z siebie więcej, ciężej pracować. Nie są tu, żeby się dobrze bawić. A jeśli się z czymś nie zgadzają, to drzwi są otwarte. Ciao! Nie chcę dłużej tego gwiazdorskiego zachowania - powiedział Al-Khelaifi.

Porządek ma zaprowadzić m.in. Leonardo. Brazylijczyk powrócił po sześciu latach na stanowisko dyrektora sportowego PSG, a prezes liczy, że oprócz transferów będzie również w stanie dotrzeć do piłkarzy, w tym jego rodaków - Thiago Silvy, Marquinhosa, Daniego Alvesa i Neymara.

- Dogadaliśmy się w dwie minuty. Będzie miał kompletną władzę dotyczącą kwestii sportowych, transferów. Leo to mój człowiek. Mam do niego pełne zaufanie. To autorytet, ma wrodzoną charyzmę, co przyda się wszystkim, a zwłaszcza piłkarzom - podkreślił.

Do kogo były adresowane słowa prezesa? Przede wszystkim, do Neymara i Kyliana Mbappe. Choć początkowo ich współpraca układała się bardzo dobrze, to w ostatnich miesiącach doszło do konfliktu między piłkarzami, co przełożyło się m.in. na kłótnię z trenerem Thomasem Tuchelem, a także zakończyło zwolnieniem poprzedniego dyrektora sportowego Antero Henrique.

Do tej pory w PSG niepodważalną pozycję miał Neymar, na którego chuchano i dmuchano. Zawodnik miał do swojej dyspozycji m.in. dwóch fizjoterapeutów, na treningach koledzy nie mieli prawa atakować go wślizgiem i co więcej często to on decydował, kiedy mają rozpocząć się zajęcia. Mało? Zawodnik nie musiał angażować się w defensywę w trakcie spotkań, zagwarantował sobie wykonywanie rzutów karnych na zmianę z Edinsonem Cavanim, a ponadto miał wolną rękę w doborze sponsorów. Słowem - żyć nie umierać.

Jednak gdy w połowie sezonu Brazylijczyk doznał kontuzji, odpowiedzialność na swoje barki próbował wziąć 20-letni Kylian Mbappe. Młody Francuz strzelał najważniejsze gole, ale nie zdołał wprowadzić zespołu choćby do półfinału Ligi Mistrzów. Jednak po zakończeniu sezonu zaczął mówić o ewentualnej zmianie barw klubowych i próbował wywalczyć podwyżkę, której ostatecznie nie otrzymał. On i obrońca Presnel Kimpembe mieli pretensje m.in. do trenera Tuchela, że nie są traktowani sprawiedliwie, a Neymar i Dani Alves mają zbyt dużo do powiedzenia.

Obaj piłkarze latem byli łączeni z przenosinami do Realu Madryt, a w kontekście reprezentanta Canarinhos mówiło się jeszcze o powrocie do Barcelony. Jednak mało prawdopodobne, by nagle któryś z nich zmienił pracodawcę. Teraz Al-Khelaifi, Leonardo i Tuchel muszą sprawić, by wszystko zaczęło funkcjonować w pełni profesjonalnie tak na boisku, jak i poza nim.