"Od teraz mój idol będzie kolegą z drużyny". Barcelona zaprezentowała holenderski talent

O pozyskaniu De Jonga mistrzowie Hiszpanii informowali już w styczniu. Według niepotwierdzonych informacji Barcelona zapłaciła Ajaksowi za tego piłkarza łącznie z bonusami 86 mln euro, ale pomocnik miał najpierw dokończyć sezon w klubie z Amsterdamu.

Hiszpańskie media: Barcelona namawia Neymara, aby wrócił do PSG Saga transferowa... czytaj dalej » Między innymi dzięki jego znakomitej postawie w środku pola Ajax dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. De Jong spisywał się w Amsterdamie świetnie od dłuższego czasu, ale w Europie jego talent objawił się w pełni właśnie w ubiegłym sezonie. To zawodnik idealnie wpisujący się w sposób gry Barcelony. Bardzo dobrze czyta grę i jest doskonale wyszkolony technicznie.

Spełnienie marzeń

- Bardzo się cieszę, że wreszcie tutaj dotarłem - oficjalna strona internetowa Barcelony cytuje De Jonga.

- Marzyłem o tym od dziecka, wreszcie tu jestem i to wspaniałe. Naprawdę nie mogę się doczekać aż postawię stopę na murawie Camp Nou. Cieszę się, że będę mieć możliwość gry razem z Messim, któremu zawsze kibicowałem. Od teraz mój idol będzie kolegą z drużyny - podkreślił.

De Jong nie powinien mieć problemów z przystosowaniem się do wymagań w Barcelonie, bo wywodzi się z klubu, który ma bardzo podobny sposób szkolenia zawodników.



- Podoba mi się styl gry Barcy. Filozofie Barcy i Ajaksu są podobne i wydaje mi się, że będę tutaj czerpać radość z gry. Pomiędzy Barcą i Holandią od zawsze istniała specjalna więź. Chcę wpisać się w tę tradycję. Chciałbym wejść do grona wielkich holenderskich piłkarzy, którzy grali w Barcelonie - zapowiedział.

Przede wszystkim mowa tu o słynnym Johanie Cruyffie, a poza nim także o: Ronaldzie Koemanie, Marcu Overmarsie, Patricku Kluivercie czy Franku de Boerze.