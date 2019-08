Wilki z Czerwonymi Diabłami na remis. Portugalscy bohaterowie Wolverhampton

Video: Reuters

Harry Maguire w Manchesterze United

Piłkarz reprezentacji Anglii Harry Maguire przeszedł z Leicester City do Manchesteru United. Kosztował 80 milionów funtów, co czyni go najdroższym obrońcą w historii futbolu. Z Czerwonymi Diabłami podpisał sześcioletni kontrakt.

