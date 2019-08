Demonstracja siły Liverpoolu. Arsenal rozbity w hicie

Sobotnia rywalizacja na Anfield zapowiadała się jako prawdziwe święto futbolu. Mecze pomiędzy Liverpoolem i Arsenalem zwykle obfitują w bramki. Jak wyliczył serwis statystyczny Opta, w 54 potyczkach tych drużyn w Premier League padło aż 155 goli. Trzy na mecz, imponująca średnia.

Obie ekipy udanie rozpoczęły sezon 2019/20. Po dwóch kolejkach jako jedyne w lidze mogły się pochwalić kompletem zwycięstw. Za faworytów należało jednak uznać gospodarzy, którzy z Kanonierami nie przegrali od ośmiu spotkań. Poza tym Anfield to prawdziwa twierdza nie do zdobycia. Liverpool nie przegrał ligowego meczu na własnym obiekcie od dwóch lat i 123 dni. Ostatni raz komplet punktów ze stadionu The Reds wywiózł zespół Crystal Palace w kwietniu 2017 roku.

Od pierwszych minut na murawie zarysowywała się przewaga miejscowych, którzy częściej starali się niepokoić defensywę londyńczyków. Goście najgroźniejszą sytuację w początkowych fragmentach meczu stworzyli dzięki błędowi w ustawieniu bramkarza Liverpoolu Adriana, zastępującego między słupkami nadal niezdolnego do gry Alissona Beckera. Były zmiennik Łukasza Fabiańskiego opuścił pole karne, by zastopować akcję rywali, lecz wybił piłkę tak niefortunnie, że ta spadła pod nogi Pierra-Emericka Aubameyanga. Gabończyk próbował lobować z dalszej odległości, jednak minimalnie się pomylił.

Przerwana seria Van Dijka

Z upływem kolejnych minut coraz pewniej na boisku czuł się nowy nabytek Arsenalu Nicolas Pepe. Iworyjczyk pozyskany w letnim oknie transferowym z Lille w sobotę debiutował w wyjściowej jedenastce Kanonierów. 24-latek raz pomylił się minimalnie, celując w okienko, a w innej sytuacji przegrał pojedynek z Adrianem, ale defensorzy Liverpoolu nawet na chwilę nie mogli spuszczać go z oczu. O jego nieograniczonych możliwościach najlepiej świadczy fakt, że udało mu się przedryblować najlepszego obrońcę świata Virgila van Dijka. Od pięćdziesięciu spotkań nie dokonał tego żaden zawodnik Premier League!



50 - Nicolas Pepe has become the first player to successfully dribble past Virgil van Dijk in the Dutch defender's last 50 appearances in the Premier League, since Mikel Merino in March 2018 for Newcastle. Beaten. pic.twitter.com/B1oRZMciOB — OptaJoe (@OptaJoe) 24 sierpnia 2019

Na przerwę to jednak liverpoolczycy schodzili w lepszych nastrojach. Przed końcem pierwszej odsłony dośrodkowanie Trenta Alexandra-Arnolda z rzutu rożnego wykorzystał obrońca gospodarzy Joel Matip.

Niezawodny Salah

Druga połowa rozpoczęła się podobnie, jak kończyła pierwsza, czyli od gola podopiecznych Juergena Kloppa ze stałego fragmentu gry. Tym razem gospodarze pokonali Bernda Leno po strzale z rzutu karnego, który sędzia podyktował za faul Davida Luiza na Mohamedzie Salahu. Sam poszkodowany pewnie wykorzystał jedenastkę, trafiając mocno w samo okienko bramki.

Po objęciu dwubramkowego prowadzenia The Reds grali już na luzie i po prostu bawili się grą. Efektem tego było kolejne trafienie Salaha. Egipcjanin przeprowadził fantastyczny rajd lewą stroną boiska, mijając rywali jak slalomowe tyczki. Efektowną akcję wykończył mierzonym strzałem w długi róg.

Honorowe trafienie

Na pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry wprowadzony w drugiej połowie Lucas Torreira wykorzystał niezdecydowanie obrońców Liverpoolu i pokonał Adriana. Na więcej gościom nie starczyło już czasu.

The Reds z kompletem zwycięstw utrzymali się na pozycji lidera i odskoczyli na trzy punkty od zajmujących na razie drugie miejsce londyńczyków. W niedzielę swój mecz na wyjeździe z Bournemouth rozegra broniący tytułu Manchester City, który uzbierał dotąd cztery punkty.

Wyniki meczów 3. kolejki:

Aston Villa - Everton 2:0

Norwich City - Chelsea 2:3

Brighton - Southampton 0:2

Manchester United - Crystal Palace 1:2

Sheffield United - Leicester City 1:2

Watford - West Ham United 1:3

Liverpool - Arsenal 3:1

niedziela

Bournemouth - Manchester City

Tottenham - Newcastle United

Wolverhampton Wanderers - Burnley