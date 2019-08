Manchester City tradycyjnie ograł Bournemouth. Dublet Sergio Aguero

Demonstracja siły Liverpoolu. Arsenal rozbity w hicie W szlagierowym... czytaj dalej » Już w drugiej kolejce zawodnicy z Manchesteru stracili pierwsze punkty w nowym sezonie ligowym. Przed tygodniem podopieczni Pepa Guardioli dwukrotnie wychodzili na prowadzenie w konfrontacji z Tottenhamem, lecz londyńczycy za każdym razem odpowiadali golem. Skończyło się remisem 2:2.

Podrażnieni takim obrotem spraw The Citizens chcieli zrehabilitować się w niedzielne popołudnie w Bournemouth.

50-tka De Bruyne

Ich starania przyniosły wymierny efekt już po kwadransie gry, choć pomógł im nieco przypadek. Znajdujący się w wybornej formie na starcie rozgrywek Belg Kevin De Bruyne skiksował, a piłka trafiła pod nogi Sergio Aguero. Argentyńczyk wykazał się sprytem i pokonał Aarona Ramsdala.

Tym samym De Bruyne zanotował 50. asystę w Premier League w karierze. Jak wyliczył serwis statystyczny Opta, Belg dokonał tej sztuki najszybciej w historii rozgrywek. Potrzebował do tego 123 meczów.

50 - Kevin De Bruyne has now made 50 assists in the Premier League, achieving this milestone in the fewest appearances of any player in the competition's history (123). Exquisite. pic.twitter.com/HMM5p2Q251 — OptaJoe (@OptaJoe) August 25, 2019





Po kilku minutach mogło być już 2:0. Tym razem Ramsdale świetnie poradził sobie jednak z uderzeniem z woleja Davida Silvy. Mimo prowadzenia goście mocno naciskali przeciwników.

Perfekcyjny strzał Wilsona

W końcówce pierwszej odsłony do głosu doszli The Cherries. W 39. minucie Adam Smith zmarnował idealną okazję do wyrównania, sprezentowaną przez Nicolasa Otamendiego. Argentyński obrońca pomylił się przy zgraniu piłki i posłał ją wprost pod nogi piłkarza Bournemouth, lecz na swoje szczęście jego błąd pozostał bez konsekwencji.

Niewykorzystana szansa zemściła się na gospodarzach chwilę później. Raheem Sterling wykorzystał świetnie podanie Davida Silvy.

Tuż przed przerwą miejscowy zespół strzelili kontaktowego gola. Z rzutu wolnego Edersonowi nie dał szans Walijczyk Harry Wilson.

Warto dodać, że od startu poprzedniego sezonu nikt w czterech najwyższych klasach rozgrywkowych w Anglii nie zdobył tylu goli spoza pola karnego co Wilson. Dokonał tego aż jedenastokrotnie. To było jednak wszystko, na co tego dnia było stać graczy Bournemouth.



11 - Since the start of last season, Harry Wilson has scored more goals from outside the box than any other player in the top four tiers of English football (11 in all competitions). Laser. pic.twitter.com/9cRPpOAHTL — OptaJoe (@OptaJoe) August 25, 2019





Po zmianie stron prowadzenie The Citizens ponownie podwyższył Sergio Aguero, pokonując bramkarza z najbliższej odległości. Więcej goli kibice już nie obejrzeli. Cały mecz na ławce gospodarzy spędził Artur Boruc.

W następnej kolejce The Citizens podejmą przed własną publicznością ekipę Brighton. Natomiast Bournemouth czeka wyjazdowe spotkanie z Leicester.