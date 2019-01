West Ham United ograł Arsenal. Fabiański niemal bezrobotny

W sezonie 2006/2007 West Ham United wygrał oba spotkania z Arsenalem w Premier League, ale tamte czasy to zamierzchła przeszłość. W kolejnych 23 derbowych meczach, jakie nastąpiły później pomiędzy oboma londyńskimi klubami aż 18-krotnie wygrywali Kanonierzy, podczas gdy Młoty ledwie raz. Wiadomo od lat, że liga angielska jest nieprzewidywalna, jednak w sobotę faworyt był ponownie ten sam.

Guardiola pod wrażeniem startu Solskjaera. "Zaczął lepiej niż ja" Wyśmienity start... czytaj dalej » Arsenal nie może tracić punktów, bo walczy o pierwszą czwórkę w tabeli, co wyraźnie podkreślił przed spotkaniem trener Unai Emery. Przed 22. kolejką jego zespół był piąty i do czwartej Chelsea tracił trzy punkty.

West Ham w konfrontacjach z ligową czołówką na swoim terenie przegrywał z Manchesterem City i Tottenhamem oraz bezbramkowo zremisował z Chelsea. Łukasz Fabiański puścił w tych spotkaniach pięć goli. Bramkarz reprezentacji Polski jest jednak w znakomitej formie w tym sezonie i jego świetna postawa nie raz ratowała punkty ekipie prowadzonej przez Manuela Pellegriniego.

Chilijski trener w tygodniu otrzymał nieciekawe sygnały od jednego z kluczowych zawodników. Marko Arnautović zgłosił, że chce wyjechać do chińskiego klubu, co wywołało w West Hamie spore zamieszanie. Pellegrini na reprezentanta Austrii jednak postawił od początku w meczu z Arsenalem. Szkoleniowiec w składzie zmieścił też znanego z angielskich boisk Samira Nasriego. Był to dla niego debiut w Premier League w barwach Młotów. Francuz bardzo dobrze znał rywali, bo grał w Arsenalu w latach 2008-2011, skąd trafił później do Manchesteru City.

Do przerwy bez goli

W pierwszej połowie sobotniego meczu kibice na London Stadium goli nie oglądali. Oba zespoły konstruowały składne akcje, ale brakowało im jakości w okolicy pola karnego rywali.

W Arsenalu najjaśniejszą postacią był Alexandre Lacazette, ale tuż przed przerwą to gospodarze stworzyli sobie dobrą sytuację. Declan Rice w doliczonym czasie gry nie potrafił jednak oddać głową celnego strzału.

19-letni pomocnik zrehabilitował się jednak tuż po przerwie. Tym razem znalazł się w odpowiednim miejscu w "16" gości i strzałem tuż przy słupku z 12 metrów wykończył akcję rozgrywającego bardzo dobry mecz Nasriego.

Stracony gol nie odmienił oblicza Arsenalu, a West Ham nie miał większych kłopotów z rozbijaniem ich kolejnych akcji. Co więcej, Młoty wcale nie ograniczały się wyłącznie do defensywy, długo przetrzymując piłkę na połowie rywali.

W 59. minucie Emery wprowadził na boisko Lucasa Torreirę i Aarona Ramseya, a to trochę rozruszało grę gości. Kilka minut później celnych strzałów w dobrych sytuacjach oddać jednak nie potrafili Pierre-Emerick Aubameyang i Alex Iwobi.

Gospodarze oddali gościom inicjatywę, ale ci grali zbyt wolno, by zagrozić płynnie przesuwającym się formacjom Pellegriniego. Fabiański ani razu nie został zmuszony do ofiarnej interwencji. Z dwoma celnymi strzałami na własną bramkę poradził sobie bez problemu.

22. kolejka Premier League

Sobota

13:30 West Ham United – Arsenal 1:0

16:00 Brighton & Hove Albion – Liverpool

16:00 Burnley – Fulham

16:00 Cardiff City – Huddersfield Town

16:00 Crystal Palace – Watford

16:00 Leicester City – Southampton

18:30 Chelsea – Newcastle United

Niedziela

15:15 Everton – AFC Bournemouth

17:30 Tottenham – Manchester United

Poniedziałek

21:00 Manchester City – Wolverhampton Wanderers