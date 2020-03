Klopp: było jasne, że w pewnym momencie przegramy

Dopiero w 28. kolejce sezonu Liverpool znalazł pogromcę. Wcześniej zremisował zaledwie jeden mecz, a aż 26 wygrał. Przegrał dość niespodziewanie, bo z 17. w tabeli Watfordem. Gospodarze od początku panowali na boisku, pewnie wygrywając z faworytem.

To także pierwsza przegrana The Reds od stycznia 2019 roku. W sobotę przerwali kapitalną serię 44 meczów z rzędu bez porażki.

Klopp nie zamierzał jednak rozpaczać. - Trzeba to zaakceptować. Jeśli przegrywasz, powinieneś przyjąć to we właściwy sposób, jak mężczyzna - powiedział.

- Było jasne, że w pewnym momencie znajdziemy pogromcę. Wolę przegrać spotkanie, w którym nam nie idzie. Bardziej bolą mecze, w których prezentujesz się dobrze, a tracisz punkty. Teraz możemy odetchnąć, bo ludzie nie będą mówić tylko o ewentualnych rekordach - dodał.

Dobre wieści dla Arsenalu

Odetchnął również Arsenal. Kanonierzy pozostają jedyną drużyną w historii ligi angielskiej bez porażki w sezonie - dokonali tego w sezonie 2003/04, sięgając przy okazji do tytuł. "Ufff" - krótko ogłoszono na oficjalnym koncie twitterowym klubu z Londynu, który wyraźnie ucieszył się z porażki The Reds.