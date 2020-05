Mourinho czeka na powrót Kane'a. "Konieczne będą dodatkowe badania”

Gwiazda kontuzjowana, Tottenham bez napastnika. "Guardian" pisze o zainteresowaniu Piątkiem Piłkarz... czytaj dalej » Kane doznał kontuzji 1 stycznia tego roku. Tottenham przegrał 0:1 z Southamptonem, a napastnik reprezentacji Anglii odniósł uraz mięśnia uda w momencie oddawania strzału.

- On, a także Moussa Sissoko i Steven Bergwijn od wielu tygodni są kontuzjowani. Kiedy leczenie Kane’a zbliżało się do końca, musieliśmy przerwać treningi – powiedział menedżer Spurs Jose Mourinho.

- Nie wiem, oni też nie wiedzą, kiedy wrócimy do pełnych zajęć. Musimy czekać na odpowiednią zgodę, aby trenować w grupie, żeby oni mogli w ten sposób wrócić do normalnego poziomu. Dopiero wtedy będziemy mogli określić, w jakiej są dyspozycji po kontuzjach. Cała trójka na pewno będzie dodatkowo badana, bo przerwa jest już naprawdę długa. Trudno powiedzieć, kiedy oni będą mogli ponownie wystąpić w jakimś spotkaniu – dodał.

Wzruszony Mourinho

Na czas pandemii Tottenham udostępnił swój stadion, aby w ten sposób pomagać brytyjskiej służbie zdrowia.

- Próbujemy wizualizować sobie, jak wyglądają normalne dni, to, co robimy przed meczami, same spotkania i to, co się dzieje później. Teraz, gdy tutaj przychodzimy, widzimy niesamowite wyposażenie szpitalne. Myślę, że to jest fantastyczne. To naprawdę wzruszające, kiedy teraz idę do naszej szatni – stwierdził "The Special One”.

Zawodnicy Tottenhamu mają teraz możliwość trenowania indywidualnego na murawie. – To pozytywne, że chłopcy mają szansę, aby ponownie poczuć zapach trawy. Czy wyobrażam sobie powrót do ligowej rywalizacji? Widzę światełko na końcu tunelu – dodaje.

Podopieczni portugalskiego szkoleniowca w momencie zawieszenia sezonu zajmowali ósme miejsce w tabeli Premier League, na dodatek mieli serię sześciu meczów z rzędu bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach.