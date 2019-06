Finalista Ligi Mistrzów rusza na zakupy. Padnie rekord transferowy

Koniec przygody Daniego Alvesa z PSG. Brazylijczyk opuści mistrza Francji po 30 czerwca. Natomiast Lech Poznań ściągnął Djordje Crnomarkovicia. 25-letni środkowy obrońca dołączył do polskiego klubu z FK Radnicki Nis. Oto najciekawsze wydarzenia z rynku transferowego z 23 czerwca.

Lucas Moura strzelił trzy gole w rewanżowym spotkaniu półfinałowym Ligi Mistrzów z Ajaksem i zapewnił Tottenhamowi historyczny awans do finału. - Kiedy zobaczyłem, że to jest gol, nie mogłem uwierzyć - przyznał po meczu wzruszony bohater Spurs. Finał, w którym zespół Mauricio Pochettino zmierzy się z Liverpoolem, rozegrany zostanie 1 czerwca na Wanda Metropolitano w Madrycie.

Dotychczas najdroższym zakupem Tottenhamu był Davinson Sanchez. Kolumbijski obrońca trafił do londyńskiej drużyny w 2017 roku z Ajaksu Amsterdam za 36 mln funtów.

Mimo wstrzemięźliwości na rynku transferowym Spurs dotarli w ubiegłym sezonie do finału Ligi Mistrzów. Ogromną rolę w tym sukcesie odegrał Lucas Moura, czyli ostatni nabytek stołecznej ekipy. Brazylijczyk wykupiony z Paris Saint-Germain w styczniu 2018 roku, był bohaterem rewanżowego starcia 1/2 finału LM z Ajaksem. W Amsterdamie zdobył trzy gole zapewniając awans swojej drużynie.

"Nowy Essien"

Przed nowymi rozgrywkami Tottenham zdecydował się w pierwszej kolejności wzmocnić środkową linię zespołu. Tanguy Ndombele, którego prezydent Lyonu Jean-Michel Aulas określa mianem "nowego Essiena", to gracz stworzony do Premier League. Środkowy pomocnik imponuje siłą i nieustępliwością w obronie oraz kreatywnością i znakomitą techniką w ataku. W Londynie ma zastąpić Mousę Dembele, który w zimowym oknie transferowym przeniósł się do ligi chińskiej.

Spurs musieli spieszyć się z dopięciem tej transakcji, ponieważ Francuz w ostatnim sezonie przyciągnął uwagę czołowych europejskich klubów. Wedle doniesień angielskich mediów, w wyścigu po Ndombele Tottenham ubiegł m.in. Manchester United, Paris Saint-Germain i Juventus. Reprezentant Trójkolorowych miał również wysokie notowania wśród fanów Realu Madryt. W niedawno przeprowadzonej sondzie przez dziennik "AS" kibice Królewskich wskazywali, kto powinien wzmocnić zespół z Madrytu przed nowym sezonem. Gracz Lyonu zebrał więcej głosów niż Paul Pogba.

Błyskawiczne postępy

Jeszcze w 2016 roku Ndombele występował w rezerwach Amiens rywalizujących na piątym szczeblu rozgrywkowym we Francji. Po promocji do pierwszej drużyny zadomowił się w podstawowym składzie i pomógł w wywalczeniu awansu do Ligue 1.

Swoimi występami przyciągnął uwagę Olympique Lyon, który zdecydował się wypożyczyć obiecującego pomocnika zapewniając sobie prawo pierwokupu za 8 mln euro. Szybko okazało się, że to cena wyjątkowo promocyjna. Po dwóch sezonach Lyon zainkasuje za Ndombele 65 mln funtów.