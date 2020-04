Kolejny angielski stadion stał się centrum testowym na koronawirusa

Stadion za miliard funtów jako punkt testów na koronawirusa Władze Tottenhamu... czytaj dalej » Wszelkie rozgrywki piłkarskie są zawieszone w Anglii od 13 marca. Kilka klubów Premier League zdecydowało się pójść w ślady Tottenhamu Hotspur. Londyńczycy jako pierwsi przekształcili ogromny parking podziemny na nowym stadionie na miejsce, gdzie można przejść testy na obecność koronawirusa bez wychodzenia z auta.

Teraz na podobny gest zdecydowano się w Brighton.

- Amex będzie największym centrum testowym na południowym wybrzeżu i będzie służył do samokontroli oraz testów wspomaganych - powiedział dyrektor wykonawczy Paul Barber.

Wsparcie dla NHS

Inicjatywa podjęta przez klub jest częścią rządowego planu zwiększenia liczby testów dla tysięcy pracowników służby zdrowia zaangażowanych w ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

- W sobotę centrum testowe będzie gotowe przyjąć ponad 50 pracowników pierwszego kontaktu NHS, a wyniki będą dostępne w ciągu 48 godzin. Po kilku dniach będziemy mogli przeprowadzać tysiąc testów na dobę - dodał Barber.



The Amex has been converted into the south coast’s biggest drive-in coronavirus testing centre, as the club strengthens its commitment to assist the NHS and other key workers during the current coronavirus pandemic.#BHAFC — Brighton & Hove Albion (at ) (@OfficialBHAFC) April 19, 2020





Wśród innych klubów najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii wspierających sektor zdrowia publicznego znalazły się Manchester United, Wolverhampton Wanderers i Chelsea. Dodatkowo piłkarze Premier League utworzyli fundusz w celu zbierania środków na cele charytatywne NHS.

Z powodu pandemii COVID-19 w Wielkiej Brytanii zmarło już ponad 16 tysięcy ludzi.