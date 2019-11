Bednarek bez błysku, Southampton dalej się pogrąża

To już siódmy ligowy mecz Southampton bez zwycięstwa. Ostatnio sięgnęli po trzy punkty w połowie września, kiedy pokonali na wyjeździe Sheffield 1:0. Od tamtej pory prezentują się fatalnie. W tym czasie zanotowali zawstydzającą klęskę u siebie z Leicester aż 0:9. Tydzień temu było widać progres, bowiem przegrali tylko 1:2 w jaskini lwa z Manchesterem City.

W sobotę liczyli na przełamie przeciwko Evertonowi, który również nie prezentuje się najlepiej. Znów jednak zawiedli. Kilka momentów dobrej gry to za mało. Przegrali 1:2, a kibice pożegnali ich gwiazdami. Fani mają już dosyć kolejnych wpadek swoich pupili.

90 minut na boisku spędził Jan Bednarek. Polak ma pewne miejsce w defensywie Świętych. W sobotę zagrał już 50. mecz w barwach Southampton, ale ostatnio nie ma powodów do radości. Mógł zachował się lepiej przy pierwszym trafieniu Evertonu, kiedy Tom Davies z bliskiej odległości głową wpakował piłkę do siatki. Do przerwy goście robili na boisku, co chcieli, a wynik 1:0 był najmniejszym wymiarem kary.

Tottenham też zawiódł

Gospodarze otrząsnęli się po zmianie stron, kiedy wyrównał Danny Ings. 20 minut dobrej gry jednak nie wystarczyło. 15 minut przed końcem zwycięską bramkę zdobył Richarlison. Everton wygrał na wyjeździe po raz pierwszy od marca i powiększył przewagę nad Southampton do sześciu punktów.

Kolejną wpadkę zanotował w sobotę Tottenham, który tylko zremisował u siebie z Sheffield United 1:1. Spurs spadli na 12. miejsce w tabeli.

Teraz przerwa na mecze reprezentacji. Przyda się ona zarówno Świętym, jak i Tottenhamowi.

Wyniki sobotnich spotkań Premier League:

Chelsea - Crystal Palace 2:0

Burnley - West Ham United 3:0

Newcastle United - Bournemouth 2:1

Southampton - Everton 1:2

Tottenham Hotspur - Sheffield United 1:1

18:30 Leicester City - Arsenal