Bednarek przechytrzył Mourinho. Niespodzianka w Anglii

Mecz zaczął się zgodnie z oczekiwaniami, czyli od ataków gości. Po pięciu minutach okazję miał Harry Kane, który zdecydował się na strzał z linii pola karnego. Piłka odbiła się od nogi Jana Bednarka i szybowała w okienko bramki, ale fantastyczną paradą popisał się Alex McCarthy, ratując zespół przed utratą gola.

Majstersztyk Ingsa

Gospodarze nie zamierzali złożyć broni. Najpierw szansę po indywidualnej akcji miał Nathan Redmond, jednak dobrze spisał się Paulo Gazzaniga wespół z obrońcami Tottenhamu. W 18. minucie nie mieli tyle szczęścia, świetnym podaniem z głębi pola popisał się Jack Stephens, a Danny Ings przerzucił piłkę z prawej nogi na lewą nad Tobym Alderweireldem i strzałem z woleja dał prowadzenie Świętym. Dla napastnika Southampton było to 13. trafienie w sezonie. Tylko Jamie Vardy ma więcej.



13 - Only Jamie Vardy (17) has scored more Premier League goals this season than Southampton's Danny Ings (13). Saintly. pic.twitter.com/0BYkqpSDff — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2020

Po przerwie Alderweireld zagrał piłkę ręką po dośrodkowaniu Ryana Bertranda. Była wideoweryfikacja, ale sędzia Mike Dean nakazał grać dalej, co kibice zgromadzeni na St. Mary's Stadium skwitowali gwizdami.

Szczęścia nie miał Kane. W 73. minucie strzelił gola, ale arbiter słusznie nie uznał bramki, gdyż kapitan Spurs był na spalonym. Dodatkowo snajper gości nabawił się kontuzji mięśnia dwugłowego i natychmiast opuścił boisko. Jose Mourinho miał prawo być rozżalony. Wcześniej z powodu urazu z murawy zszedł Tanguy Ndombele.

Zresztą Portugalczyk znów dał popis, podchodząc do ławki rezerwowych rywali. Zarobił za to żółtą kartkę.

Obrona gospodarzy dowodzona przez Jana Bednarka zachowała czyste konto w meczu z wyżej notowanym przeciwnikiem, a dzięki kompletowi punktów Southampton awansowało na 11. miejsce w tabeli Premier League.

21. kolejka Premier League:

środa:

Brighton - Chelsea 1:1

Burnley - Aston Villa 1:2

Newcastle - Leicester 0:3

Southampton - Tottenham 1:0

Watford - Wolves 2:1

Man. City - Everton

Norwich - Crystal Palace

West Ham - Bournemouth

Arsenal - Man. United

czwartek:

Liverpool - Sheffield Utd