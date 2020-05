Okazał brak szacunku Messiemu, po dziś żałuje. "Nie wiem, co mnie napadło"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Koniec zesłania. Zawalił finał Ligi Mistrzów, wraca do Liverpoolu Loris Karius... czytaj dalej » Piłkarze Liverpoolu wciąż czekają na decyzję o dokończeniu sezonu Premier League i przypieczętowanie niemal pewnego tytułu mistrzowskiego. Czas wywołanej koronawirusem izolacji spędzają więc między innymi na realizowanych w sieci wideoczatach. Przyszła też pora na rozmowę z Andym Robertsonem, który podzielił się kilkoma swoimi wspomnieniami, w tym również zdarzeniem, którego do dziś żałuje.

- Razem z Fabinho pilnowaliśmy Messiego - wspomina Robertson drugi mecz półfinałowy ubiegłorocznej Ligi Mistrzów. - W pewnym momencie wylądowaliśmy na ziemi. Wstając potargałem trochę jego włosy. Nie był z tego zadowolony, a ja z pewnością nie zrobiłbym tego ponownie - zapewnił.

Brak szacunku dla rywala

- To był brak szacunku dla najlepszego piłkarza, jaki kiedykolwiek grał w tę grę. Nie wiem, co mnie napadło - zastanawiał się obrońca. - Żałuję tego i chciałbym zapomnieć, ale to jest coś, co wciąż mi wszyscy przypominają. Nie zdawałem sobie z tego sprawy - podkreślił.



Andy Robertson’s attempt to rough up Lionel Messi early on



Don’t make him angry...#FCB#LFC#LIVBAR#UCLpic.twitter.com/buUstiB2WY — GiveMeSport Football (@GMS__Football) May 7, 2019

Robertson wiele miejsca poświęcił Messiemu, którego uważa za najlepszego grającego piłkarza na świecie.

- W pierwszym meczu na Camp Nou wydawało mi się, że poradziłem sobie z nim najlepiej, jak potrafiłem. Ale Barcelona wygrała wtedy 3:0, on zdobył dwie bramki i wszyscy mówili tylko o Messim - wspominał gracz Liverpoolu. - Był też taki moment na początku meczu, gdy ograł dwóch naszych pomocników i biegł prosto na mnie. Pomyślałem sobie wtedy, że ten facet jest naprawdę poważny. To, co wyczynia stopami jest po prostu przerażające. Nic nie widzisz, czasem musisz zgadywać co zrobi, żeby się przed nim obronić - relacjonował 26-latek.

W rewanżowym spotkaniu w półfinale Ligi Mistrzów w 2019 roku Liverpool pokonał Barcelonę 4:0 i awansował do finału. Kontuzjowany Robertson zszedł wówczas z boiska po pierwszej połowie. W finale Liverpool wygrał 2:0 z Tottenhamem.