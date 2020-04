Nowatorska inicjatywa Chelsea. Pomoc potrzebującym zamiast redukcji wynagrodzeń

Jedenastka objawień Premier League. Doceniono piłkarzy Chelsea Dziennikarze BBC... czytaj dalej » Według niedawnych informacji brytyjskiej prasy, gracze pierwszej drużyny Chelsea mieli uzgodnić z zarządem redukcję swoich zarobków o 10 procent na okres czterech najbliższych miesięcy.

Zaoszczędzone w ten sposób środki miały m.in. pomóc w zachowaniu etatów pozostałych pracowników londyńskiego klubu. W sobotę zapewniono jednak, iż zarząd nie planuje zwolnień, ani przymusowych urlopów wśród pracowników etatowych, którzy nadal będą otrzymywać pełne wynagrodzenia.

Trudne negocjacje

"Przedstawiciele zarządu Chelsea prowadzili ostatnio szeroko zakrojone dyskusje z pierwszym zespołem dotyczące finansowego wsparcia klubu w dobie kryzysu wywołanego przez koronawirusa. Celem tych rozmów było znalezienie porozumienia w zakresie zabezpieczenia miejsc pracy, wynagrodzenia fanów i uczestnictwa w działalności na szczytne cele.

Jesteśmy wdzięczni zespołowi za pomoc w klubowych działaniach na rzecz społeczności oraz za wspieranie akcji charytatywnych w swoich ojczystych krajach, a także brytyjskiej Służby Zdrowia. Obecnie pierwsza drużyna nie wniesie swojego wkładu w finanse klubu. Zamiast tego zarząd polecił zespołowi skoncentrowanie swoich wysiłków na dalszym wspieraniu inicjatyw charytatywnych. W miarę narastania kryzysu będziemy kontynuować rozmowy z zawodnikami dotyczące wkładu finansowego na działalność klubu" - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym w sobotnie popołudnie.



The board of Chelsea Football Club would like to update our fans, our staff, our community and our other stakeholders of certain actions the club is taking during the coronavirus crisis... — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 25, 2020

Redukcje wynagrodzeń sportowców w ostatnich tygodniach są jednym z najbardziej nurtujących tematów. Kluby na całym świecie liczą straty wywołane przez zawieszenie rozgrywek i w efekcie brak wpływów z biletów oraz transmisji telewizyjnych. Zawodnicy wielu europejskich drużyn zdecydowali się już zrezygnować z części zarobków, by odciążyć klubowe budżety na czas wstrzymania sezonu.

W Anglii negocjacje ze związkiem zawodowym piłkarzy w tej sprawie nie przyniosły efektów. Część klubów Premier League zawarła jednak porozumienia ze swoimi graczami, jak choćby Southampton czy West Ham United. Tymczasem w innym londyńskim klubie, Arsenalu zredukowano wynagrodzenia o 12,5 proc., lecz piłkarze odzyskają te pieniądze w przypadku awansu do Ligi Mistrzów.