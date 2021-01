Guardiola: grając w ten sposób zdobyliśmy w Premier League dwa tytuły

Manchester City rozprawił się z Chelsea. Pierwsza połowa niczym nokaut Manchester City... czytaj dalej » - Potrzebowaliśmy takiego meczu, zwłaszcza tu, na Stamford Bridge. Zaangażowanie moich zawodników było niesamowite. Kibice mogą być z nich dumni - mówił zbliżający się do 50. urodzin szkoleniowiec.

Piłkę do siatki miejscowych wpakowali Ilkay Gundogan, Phil Foden i Kevin De Bruyne. Dla Chelsea trafił Callum Hudson-Odoi.

Guardiola: dziwne są te rozgrywki

Manchester City jest niepokonany od siedmiu spotkań. - Dziwne są te rozgrywki, bez kibiców na trybunach, z kolejnymi przypadkami koronawirusa. Trudno zachować w takiej sytuacji koncentrację - opowiadał Guardiola.

W tabeli Obywatele awansowali na miejsce piąte, z tej czołowej piątki mając najmniej rozegranych meczów - 15. Liderujący Liverpool uzbierał o cztery punkty więcej w szesnastu spotkaniach.

- Celem jest to, by w decydującej fazie sezonu liczyć się w walce o mistrzostwo. Grając tak, jak dzisiaj, właśnie w taki sposób, sięgnęliśmy w Premier League po dwa tytuły - stwierdził Hiszpan, przypominając rok 2018 i 2019.

W 2020 triumfował Liverpool pod wodzą Juergena Kloppa.