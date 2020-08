Guardiola pełen respektu dla Liverpoolu Kloppa

Na siedem kolejek przed końcem sezonu Liverpool zapewnił sobie tytuł mistrzowski w Premier League. Dla The Reds to pierwszy ligowy tytuł od 30 lat. Zobacz, jak piłkarze Liverpoolu świętowali ten sukces.

Wyznanie Kloppa. "Mój ojciec nie zdążył mnie zobaczyć w tej roli" Juergen Klopp to,... czytaj dalej » W sezonie ubiegłym po tytuł w Premier League sięgnął Manchester City, którego 49-letni Katalończyk jest menedżerem. Wyścig z Kloppem i Liverpoolem był wtedy zażarty i pasjonujący do samego końca - przewaga wyniosła jeden jedyny punkt. W sezonie dopiero co zakończonym Liverpool dla rywali był już nieosiągalny - nad wicemistrzem, czyli City, punktów przewagi uzbierał 18.

Guardiola: największe wyzwanie kariery

- Dominują w lidze nad wszystkimi. Są znakomici taktycznie, a do tego bardzo mocni psychicznie. Klopp to trener, który najbardziej ze wszystkich zmusza mnie do tego, by się zastanawiać, jak go pokonać. Zawsze powtarzam, że Real Madryt to kapitalna drużyna, ale największym wyzwaniem mojej kariery jest Liverpool - oświadczył Guardiola.

Źródło: Getty Images W tym sezonie drużyna Kloppa nie dała tej dowodzonej przez Guardiolę szans

Ciepłe słowa skierował też w stronę obecnego szkoleniowca madryckiej ekipy, Zinedine'a Zidane'a.

7 sierpnia w rewanż 1/8 finału LM City zmierzy się właśnie z Królewskimi. W pierwszym meczu, jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, zawodnicy z Manchesteru triumfowali na wyjeździe 2:1. Guardiola jest fanem Zidane'a.

- Kiedy prowadził Real, wygrali Ligę Mistrzów trzy razy z rzędu. Ludzie mogą mi nie wierzyć, ale naprawdę jestem szczęśliwy, że idzie mu tak dobrze. To pozytywne dla futbolu, że tacy ludzie osiągają sukcesy. Jego wyniki mówią wszystko o tym, jakim jest fachowcem - podkreślił menedżer City.