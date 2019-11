Guardiola krytykuje, Klopp odbija piłeczkę. "Mane nie symuluje"

Zachowanie Mane, które stało się przedmiotem dyskusji, miało miejsce pod koniec pierwszej połowy spotkania na Villa Park. Gracz "The Reds" upadł w trakcie walki o piłkę z Frederikiem Guilbertem. Do kontaktu między oboma piłkarzami wówczas doszło, lecz tegoroczny zwycięzca Ligi Mistrzów dodał od siebie sporo, mając nadzieję na rzut karny dla Liverpoolu.

Rzeczywistość była zgoła odmienna, za tamtą sytuację sędzia Jonathan Moss pokazał mu żółtą kartkę.

Booked for Diving. Blatant Dive too.

Then there was the two deliberate fouls in the first half for which any other player gets Yellow but Mane gets nowt... pic.twitter.com/n0hS1ikeRL — Sid (@SidSelant) November 2, 2019

Guardiola, który drugi sezon z rzędu zaciekle rywalizuje z Liverpoolem o mistrzowski tytuł, nie mógł wspominanej akcji pozostawić bez komentarza.

– Sadio to wyjątkowy talent. Czasem symuluje, czasem ma talent do strzelania niewiarygodnych goli w końcowych minutach. Ma talent – mówił w weekend Hiszpan, cytowany przez "Guardiana".

Zaczepka menedżera City była jak najbardziej zrozumiała, zresztą jak i zdecydowana odpowiedź niemieckiego szkoleniowca LFC.

– Nie jestem teraz w nastroju na Manchester City, będąc szczerym. Nie podoba mi się to – odpowiedział Klopp, gdy został zapytany o tamtą sytuację na konferencji prasowej przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów z Genkiem.

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia

- Mogę jedynie stwierdzić, że Sadio nie jest symulantem. W meczu z Aston Villą padł na ziemię i być może był tam rzut karny, ale na pewno był tam kontakt. Sadio nie przeskoczył nad nogą rywala i udawał, że został uderzony. Wielokrotnie gwizdano rzuty karne w identycznych sytuacjach. Jestem w stu procentach pewien, że gdyby coś podobnego zdarzyło się zawodnikom Manchesteru City, domagaliby się rzutu karnego, ponieważ ktoś kopnąłby ich piłkarza w szesnastce. A to przecież jest rzut karny – powiedział Klopp.

Choć między dwoma najlepszymi drużynami w Anglii nie brakuje animozji, to w weekend były wyjątkowo zgodne. Obie ekipy przegrywały swoje mecze 0:1, lecz wygrały dzięki decydującym bramkom w ostatnich minutach.

Liverpool jest pierwszy, Manchester City zajmuje drugie miejsce i traci do lidera sześć punktów. W najbliższej kolejce dwa najlepsze obecnie angielskie zespoły zagrają ze sobą w Liverpoolu.