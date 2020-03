Opuścił kwarantannę, poszedł grać w piłkę. Gwiazdor Chelsea w ogniu krytyki

Rooney grzmi. "Jeśli ktoś z mojej rodziny zachoruje, nie wybaczę" Z powodu... czytaj dalej » Mount to klubowy kolega Calluma Hudsona-Odoia, pierwszego piłkarza angielskiej ekstraklasy u którego wykryto koronawirusa. Po ujawnieniu przypadku wszyscy gracze Chelsea otrzymali dwutygodniowy zakaz pojawiania się w miejscach publicznych.

Jak pisze „Daily Mirror”, Mount do zaleceń się nie dostosował. Przyłapany został w Barnet, w północnej dzielnicy Londynu, rozpoznany przez jednego z kibiców.

Mieli na twarzach kominy

„Zauważyliśmy samochód, wyglądał trochę śmiesznie, więc zastanawialiśmy się, kto może w nim siedzieć. Potem pojawił się kolejny, z trzema-czterema osobami w środku. Syn zorientował się, że za kółkiem jest Mason Mount” – relacjonuje gazecie mężczyzna.

„Zagrali po pięciu lub po sześciu, razem z nimi Declan Rice. Mieli na sobie kominy [ocieplacze nakładane na szyje – red.]. Nie wiem, czy chcieli w ten sposób chronić innych ludzi, czy może bardziej zależało im, żeby nikt ich nie rozpoznał. Kiedy wróciłem do samochodu, pomyślałem: przecież w miejscu publicznym pokazał się ktoś, kto jest klubowym kolegą zakażonego koronawirusem Calluma Hudosna-Odoia. Wygląda na to, że nikt z grających nie potraktował tej sytuacji poważnie” – dodał.





Mirror Mason Mount had been told to self-isolate by his club following Callum Hudson-Odoi's positive test, but instead joined close pal Declan Rice for a kickabout on Sunday. #CFCpic.twitter.com/aohXSGGAqz — The Blues (@TheBlues___) March 15, 2020

O wybryku swojego zawodnika Chelsea już została poinformowana. Jak pisze angielska gazeta, rzecznik klubu przyznał, że piłkarzowi „przypomniano o jego obowiązkach”. Angielskie media mają nadzieję, że 21-letni gracz zostanie ukarany przez trenera Franka Lamparda. W klubie ze Stamford Bridge ponoć są wściekli na zachowanie pomocnika.

Konsekwencji uniknie zapewne Rice, w którego przypadku okolicznością łagodzącą jest to, że nie musiał być w kwarantannie. Według West Hamu młody Anglik nie zrobił nic złego.

W Premier League piłkarze nie wrócą na boisko przynajmniej do 3 kwietnia. Nie wyklucza się również definitywnego zakończenia rozgrywek w tym sezonie. Tym bardziej, że jak informują dziennikarze "Daily Mail", zarażenia koronawirusem w wykryto w aż siedmiu zespołach.

W Wielkiej Brytanii z powodu pandemii zmarło do poniedziałkowego poranka 35 osób.