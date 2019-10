Najgorszy początek Manchesteru United od 30 lat

26.09.2019 | To się nazywa mieć napięty grafik. W środę wieczorem 16-letni obrońca trzecioligowego Rochdale strzelił gola w wyjazdowym meczu Pucharu Ligi Angielskiej, a już w czwartek rano wybrał się do szkoły.

Manchester United zremisował w poniedziałkowy wieczór z Arsenalem 1:1. Po siedmiu kolejkach zespół z Old Trafford ma na koncie dziewięć punktów i zajmuje odległą, dziesiątą lokatę.

Kiedy w pierwszym spotkaniu obecnego sezonu drużyna Solskjaera ograła 4:0 Chelsea, powiało optymizmem. Później jednak przyszły remisy z Wolverhampton (1:1) i Southampton (1:1) oraz bolesne porażki z Crystal Palace (1:2) i West Ham (0:2). Czerwonym Diabłom udało się jeszcze wywalczyć trzy punkty z Leicester (1:0), ale to niezbyt poprawiło nastroje w dołującym zespole.

Trudne początki legendy

Cudowny gol nie wystarczył Manchesterowi. Arsenal podniósł się w hicie Bez... czytaj dalej » Co ciekawe, gorszy start sezonu zaliczył w 1989 roku sam Sir Alex Ferguson. Wówczas zespół prowadzony przez legendarnego Szkota po siedmiu kolejkach zgromadził zaledwie siedem "oczek". Na koniec rozgrywek zajął daleką, 13. lokatę. Niewiele wtedy brakowało, a kiepskie wyniki kosztowałyby Fergusona posadę. Szefowie klubu zachowali jednak cierpliwość. A szkoleniowiec odpłacił się w kolejnych latach m.in. 13 tytułami mistrzowskimi.



Czy teraz włodarze United zachowają tyle samo cierpliwości względem Solskjaera? Nie tylko niekorzystna statystyka z tego sezonu przemawia przeciwko temu szkoleniowcowi. Otóż angielscy dziennikarze obliczyli, że Solskjaer ma gorsze wyniki swojej pracy niż Jose Mourinho,… zanim został zwolniony.

Pieniądze nie grają

Portugalczyk w czasie pobytu na Old Trafford zgromadził w sumie 51 punktów w 28 meczach PL. To o dwa "oczka" więcej niż Norweg. A trzeba pamiętać, że Solskjaer miał bardzo dobry początku swojej pracy na ławce trenerskiej w United.



Zespół z Manchesteru nie gra ani skutecznie, ani efektownie. Od prowadzącego Liverpoolu dzieli go 12 punktów. I to mimo wydawanych wielkich pieniędzy na transfery. Przypomnijmy, że do zespołu przyszedł przed sezonem obrońca reprezentacji Anglii Harry Maguire za rekordowe 85 milionów funtów. Z kolei na innego defensora Aarona Wan-Bissakę wydano 50 milinów. Pieniądze wielkie, a efekt mizerny.