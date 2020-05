Anglicy z pozwoleniem na grę. Rząd "otwiera drzwi"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Choć wciąż nie jest znana data powrotu rozgrywek LaLigi, to hiszpańskie kluby wróciły już do treningów. Barcelona wprowadziła specjalne działania, które mają ochronić piłkarzy i pracowników klubu przed zakażeniem koronawirusem. Po przyjeździe do ośrodka zawodnikom sprawdza się temperaturę, a później dezynfekuje ich auta.

Pięć londyńskich drużyn w Premier League. Burmistrz przeciwko wznowieniu rozgrywek Wielka Brytania... czytaj dalej » Decyzja zapadła po spotkaniu Dowdena z władzami federacji oraz lig piłkarskich. Omówiono na nim zarys programu powrotu rozgrywek, który umożliwiło częściowe zniesienie ograniczeń wprowadzonych w celu walki z koronawirusem oraz rządowa zapowiedź dalszego luzowania obostrzeń.

- Wszyscy zgodziliśmy się co do tego, że pójdziemy dalej tylko wtedy, gdy będzie to bezpieczne, a zdrowie i dobrostan zawodników, trenerów oraz personelu będą na pierwszym miejscu - powiedział Dowden. - Teraz potrzebna jest dobra wola, aby zrealizować ten cel dla fanów, środowiska piłkarskiego i całego narodu - dodał.

Szczegółowe wytyczne przed ostateczną decyzją

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o terminie i sposobie wdrożenia rozgrywek rząd ma przekazać szereg wskazówek. Zastępca szefa departamentu medycznego Anglii Jonathan Van-Tam zaznaczył, że konieczne będzie określenie ścisłych parametrów medycznych, a decyzja o wznowieniu gry będzie uzależniona od wyników badań zawodników i sztabu trenerskiego po sesjach treningowych.

- Plan powrotu będzie wdrażany krok po kroku. Będą to małe, starannie mierzone próby, na podstawie których będziemy określać możliwe do osiągnięcia cele - powiedział Van-Tam. - Pierwszym z nich będzie powrót do bezpiecznych treningów, realizowanych z zachowaniem dystansu społecznego. Będziemy bacznie obserwować rozwój sytuacji, zanim pomyślimy o powrocie do rozgrywania meczów. Nie możemy się spieszyć i musimy być bardzo skrupulatni w pomiarach - zaznaczył.

Rozgrywki brytyjskich lig zostały wstrzymane w połowie marca po tym, jak na Wyspach gwałtownie zaczęła przyrastać liczba zakażonych koronawirusem. Do tej pory w Wielkiej Brytanii odnotowano ponad 233 tys. przypadków zakażeń, a liczba zmarłych - największa w Europie - przekroczyła 33,6 tys.