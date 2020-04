Pochettino przyjdzie razem z nowymi właścicielami? Czas zmian w Newcastle

Wiele wskazuje na to, że Mike Ashley, zarządzający drużyną z St. James Park od 2007 roku, w końcu znalazł poważnego kontrahenta. W połowie kwietnia angielskie media informowały, że saudyjski książę miałby przejąć Sroki za 300 milionów funtów.

Choć oficjalnych informacji nt. transakcji i ruchów właścicieli oraz przede wszystkim decyzji władz Premier League nie ma, to gazety na Wyspach już przewidują, jak wyglądać będzie Newcastle należące do jednego z najbogatszych ludzi na świecie. I już na samej pozycji menedżera klubu przyszykowały prawdziwą bombę.

Sky Sports poinformowało w środę, że Argentyńczyk znajduje się na pierwszym miejscu na liście Bin Salmana. Saudyjski następca tronu jest na tyle zdecydowany na byłego menedżera Tottenhamu, że jest mu w stanie zagwarantować wręcz bajońską sumę. Angielska telewizja mówi o kwocie rzędu 19 mln funtów rocznie.

Wśród innych potencjalnych następców Steve’a Bruce’a pojawiło się jeszcze nazwisko Rafaela Beniteza, który prowadził już Newcastle, lecz w czerwcu 2019 roku wskutek konfliktu z Ashleyem opuścił zespół.

Koniec bezrobocia?

Pochettino od listopada poprzedniego roku pozostaje bez pracy. Wówczas pożegnał się z Tottenhamem po pięciu latach pracy w północnym Londynie. Jego największym osiągnięciem był awans do finału zeszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.