Plaga kontuzji nawiedziła Old Trafford. Wielki hit na remis

Ole Gunnar Solskjaer został ogłoszony trenerem Manchesteru United. Funkcję po zwolnionym Jose Mourinho ma pełnić do końca sezonu. Norweg jest na Old Trafford prawdziwą legendą.

Niedzielny hit ligi angielskiej zapowiadał się wyjątkowo z kilku powodów. Po pierwsze, to właśnie z Liverpoolem dziesięć tygodni temu United przegrali swój ostatni mecz w lidze (1:3), od tego czasu nie notując porażki w dziewięciu kolejkach. Po drugie, tamto spotkanie okazało się gwoździem do trumny Jose Mourinho, a jego następca Ole Gunnar Solskjaer zanotował aż 11 zwycięstw w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach. Oba zespoły liczą się również w walce o wysokie cele - The Reds mieli okazję uciec Manchesterowi City na trzy punkty, a Czerwone Diabły umocnić swoją pozycję w czołowej czwórce, gwarantującej udział w Lidze Mistrzów.

W pierwszej połowie Manchester United bramki nie stracił, ale za to trzech kontuzjowanych piłkarzy. W 21. minucie boisko opuścił Ander Herrera, w 25. Juan Mata, a w 43. Jesse Lingard. To oznaczało, że menedżer Ole Gunnar Solskjaer nie był w stanie dokonać już żadnej zmiany w drugich 45 minutach. Gdy dodamy do tego nieobecności Anthony’ego Martiala i Nemanji Maticia, łatwo zrozumieć, w jak trudnym położeniu znaleźli się gospodarze. Większe pole manewru po przerwie miał Juergen Klopp, ale on też w 31. minucie stracił kontuzjowanego Roberto Firmino.

Choć w tej części meczu dużo dłużej przy piłce utrzymywał się Liverpool (60 proc. czasu gry; po przerwie aż 70 proc.), to jednak United stworzyli najgroźniejszą sytuację. W 42. minucie Romeo Lukaku dograł wspaniałą piłkę Lingardowi, ale ten nie potrafił minąć Alissona. Murawę Old Trafford oba zespołu opuściły z pewnym niedosytem.

Liniowy uratował Matipa

Tuż po przerwie stało się jasne, że uraz dokucza również Marcusowi Rashfordowi, ale United więcej zmian nie mieli. Tymczasem na całym boisku walczono na całego, choć nie przekładało się to na okazje bramkowe. W tej sytuacji największe zagrożenie obie ekipy stwarzały po stałych fragmentach gry.

W 75. minucie szczęście uśmiechnęło się do Joela Matipa. Środkowy obrońca Liverpoolu wbił samobója po dośrodkowaniu Chrisa Smallinga, ale ten sekundy wcześniej był na spalonym, co trafnie wychwycił sędzia liniowy.

W doliczonym czasie gry znów wspaniałym podaniem popisał się Lukaku, ale do dośrodkowanej przez niego piłki w polu karnym rywali dojść nie potrafił Smalling.

United wyprzedzeni przez Kanonierów

Stratę punktów przez United wykorzystał Arsenal. Kanonierzy pokonali w niedzielę u siebie Southampton 2:0 po golach Alexandre’a Lacazette’a (6. minuta) i Henricha Mychitariana (17. minuta). Cały mecz wśród gości rozegrał Jan Bednarek. Dzięki wygranej piłkarze Unaia Emery’ego awansowali na czwarte miejsce, z punktem przewagi nad Czerwonymi Diabłami.

Wyniki niedzielnych spotkań 27. kolejki Premier League

Manchester United - Liverpool 0:0



Arsenal - Southampton 2:0 (2:0)