Zaostrza się walka o najgorętsze nazwisko na rynku transferowym

10.12 | Triumfatorzy ubiegłej edycji Ligi Mistrzów FC Liverpool do ostatniej kolejki fazy grupowej musiał walczyć o awans do 1/8 finału rozgrywek. Sprostał jednak zadaniu, pokonując na wyjeździe Red Bull Salzburg 2:0.

Nie jest tajemnicą, że choć ostatnio Manchester United osiąga dobre wyniki, to potrzebuje wzmocnień. Dlatego już w zimowym oknie transferowym Solskjaer chciałby sięgnąć po piłkarza pokroju Haalanda. Sęk w tym, że młody napastnik Red Bull Salzburg znajduje się na celowniku wielu europejskich klubów.

19-letni napastnik w towarzystwie menedżera Mino Raioli odwiedził już nawet obiekty treningowe Borussii Dortmund oraz RB Lipsk. Dodatkowo miał prowadzić rozmowy z szefami klubów Bundesligi.

Taki obrót spraw miał skłonić norweskiego trenera do interwencji. Szkoleniowiec Czerwonych Diabłów, który wcześniej prowadził snajpera w Molde, wybrał się do Salzburga, by przekonać rodaka do przejścia na Old Trafford.

Jednodniowej wizyty w Austrii nie chciał komentować ojciec zawodnika Alf-Inge Haaland. - Mam nadzieję, że rozumiecie, iż nie mogę komentować wszystkich obecnych plotek - powiedział były piłkarz Manchesteru City i Leeds United.

Rewelacja sezonu

Haaland jest rewelacją sezonu, w którym imponuje formą strzelecką. W Lidze Mistrzów strzelił osiem goli w sześciu meczach. Lepszy od niego był tylko Robert Lewandowski. Z kolei w lidze austriackiej i krajowym pucharze pokonywał bramkarzy 20 razy. Łączny jego dorobek to 28 goli w 22 meczach.

Po raz pierwszy głośno o młodym snajperze zrobiło się podczas organizowanych w Polsce mistrzostw świata do lat 20. Norweg został królem strzelców tej imprezy. Dokonał tego w dość spektakularny sposób, strzelając dziewięć goli w meczu z Hondurasem.

Piłkarz ma w kontrakcie zawartą klauzulę odstępnego wynoszącą 20 milionów euro, co dla zainteresowanych nim klubów nie stanowi wielkiego wydatku.