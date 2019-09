Emocje do końca. Manchester United bez błysku, ale zwycięski

Liverpool w porę się obudził. Kapitalna seria trwa Liverpool odniósł... czytaj dalej » Przed 5. kolejką w Premier League były już tylko trzy niepokonane w tym sezonie kluby: Liverpool, Manchester City i… Leicester City. Lisy bardzo dobrze rozpoczęły rozgrywki i trzecie miejsce w tabeli wcale nie było przypadkiem. Tymczasem Manchester United do starcia na Old Trafford przystępował z serią trzech meczów bez zwycięstwa.

Rashford dał trzy punkty

Już w 4. minucie przed świetną szansą na gola stanął James Maddison. Pomocnik gości przejął piłkę po błędzie Victora Lindelofa, ale jego strzał obronił David de Gea. Chwilę później sędzia podyktował rzut karny pod drugą bramką. Caglar Soyuncu sfaulował Marcusa Rashforda. Kaspera Schmeichela strzałem z jedenastu metrów pokonał sam poszkodowany.

Gospodarze nie forsowali tempa. Swoich okazji szukali gracze Lisów. W 30. minucie groźny strzał z dystansu oddał Ben Chilwell, ale i tym razem de Gea nie dał się zaskoczyć.

Po przerwie porywających akcji było jak na lekarstwo. Dopiero w 83. minucie miała miejsce akcja warta odnotowania. Pięknie z rzutu wolnego strzelił Rashford. Piłka trafiła w spojenie bramki Schmeichela. Goście do końca ambitnie atakowali. Byli jednak zbyt chaotyczni.

Manchester United nie zachwycił, ale zdołał dowieźć jednobramkowe prowadzenie do końca.

Londyńska ofensywa

Bardzo dobrą dyspozycję w sobotę zaprezentowały Chelsea i Tottenham. The Blues wygrali na wyjeździe 5:2 z Wolverhampton Wanderers. Bohaterem spotkania został Tammy Abraham, który popisał się hat trickiem.

Co ciekawe, Abraham przeciwko Wolves zaliczył również samobójcze trafienie i został tym samym pierwszym piłkarzem w historii Premier League, który w jednym meczu zdobył trzy bramki i pokonał własnego bramkarza.



1 - Tammy Abraham is the first player in Premier League history to score a hat-trick and an own goal in the same game. Involved. pic.twitter.com/3uPLkp5HCr — OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2019





Tottenham u siebie nie dał natomiast szans w derbach zespołowi Crystal Palace. Spurs wygrali 4:0. Dwie bramki zdobył Son Heung-min.

Zwycięstwo drużyny Bednarka

Z kompletu punktów mógł cieszyć się również Jan Bednarek. Southampton, z polskim obrońcą w wyjściowym składzie, wygrał na wyjeździe z beniaminkiem Sheffield United 1:0. Zwycięskiego gola strzelił w 66. minucie Moussa Djenepo. Polak rozegrał całe spotkanie.

Gospodarze kończyli mecz w dziesiatkę po czerwonej kartce Billy'ego Sharpa.

Wyniki sobotnich meczów Premier League

Liverpool – Newcastle United 3:1

Brighton & Hove Albion – Burnley 1:1

Manchester United – Leicester City 1:0

Sheffield United – Southampton 0:1

Tottenham – Crystal Palace 4:0

Wolverhampton Wanderers – Chelsea 2:5

Norwich City – Manchester City o 18:30