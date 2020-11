Old Trafford zdobyte. Pierwsza taka wygrana Arsenalu od 14 lat

Z dużej chmury mały deszcz. Mniej więcej taki, który w niedzielę padał podczas trwania meczu na Old Trafford. Starcie Manchester United z Arsenalem, dwóch uznanych firm, zapowiadało się smakowicie, ale po ostatnim gwizdku sędziego pozostał jednak niedosyt.

Szczególnie odnosi się to do Czerwonych Diabłów. Gra gospodarzom wybitnie nie kleiła się od pierwszej minuty. Więcej dobrego można powiedzieć o Kanonierach, ale im natomiast długo brakowało amunicji.

Bez Bednarka ani rusz. Problemy Świętych po kontuzji Polaka Grad goli na... czytaj dalej » W 39. minucie zza pola karnego huknął Willian. Piłka otarła się tylko o poprzeczkę bramki strzeżonej przez Davida De Geę. Na początku drugiej połowie dobrą szansę miał Pierre-Emerick Aubameyang, lecz po jego technicznym strzale futbolówka nieznacznie minęła słupek.

Na próbę Gabończyka odpowiedzieli gospodarze. Minimalnie niecelnie główkował Harry Maguire.

Kluczowy moment

W 68. minucie z interwencją we własnym polu karnym spóźnił się Paul Pogba i sfaulował Hectora Bellerina. Sędzia Mike Dean nie miał wątpliwości, podyktował jedenastkę dla Arsenalu. Pojedynek z De Geą wygrał Aubameyang. Z przebiegu spotkania prowadzenie Kanonierów było jak najbardziej zasłużone.

Ole Gunnar Solskjaer zareagował na stratę bramki i wprowadził na boisko Edinsona Cavaniego.

O dużym szczęściu mogli mówić goście w 85. minucie. Po mocnej, płaskiej centrze innego rezerwowego, Donny’ego van de Beeka, piłka, po wślizgu Mohameda Elneny’ego, trafiła w głowę Bernda Leno, a następnie odbiła się od słupka. To był moment, w którym Manchester United był najbliżej zdobycia bramki.

14 lat temu...

Arsenal utrzymał minimalne prowadzenie do końca. Kanonierzy wygrali ligowy mecz na Old Trafford pierwszy raz od 14 lat. Wtedy to, 17 września 2006 roku, gola na wagę trzech punktów strzelił Emmanuel Adebayor, a Czerwone Diabły przed wyższą porażką uchronił Tomasz Kuszczak, broniąc rzut karny wykonywany przez Gilberto Silvę.



1 - Manchester United have lost at home against Arsenal in the Premier League for the first time since September 2006, ending an unbeaten home run of 13 games against the Gunners (W8 D5). Diminished. pic.twitter.com/c0nwGvk1DI — OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2020

Manchester United – Arsenal 0:1 (0:0)

Bramka: Aubameyang 69’ (z karnego)