Zemsta za Ligę Mistrzów. City przeskoczyło Liverpool

Ten mecz przejdzie do historii. Tottenham w półfinale po szaleństwie w Manchesterze Zwrotów akcji nie... czytaj dalej » Jak było w Lidze Mistrzów, wszyscy pamiętają. W pierwszym meczu górą byli londyńczycy - skończyli ze skromną zaliczką 1:0. Wystarczyła, choć w rewanżu nie brakowało zwrotów akcji i nerwów do ostatnich sekund. City w środę pokonali Tottenham 4:3. Gola w doliczonym czasie gry dla gospodarzy nie zaliczono, sędzia dopatrzył się pozycji spalonej. Pep Guardiola i jego piłkarze byli załamani. W półfinale są Koguty.



- To okrutne, ale tak w piłce bywa. Zobaczymy, jak zareagujemy w sobotę - stwierdził hiszpański trener.

Gol 18-latka zdecydował

Manchester zareagował prawidłowo. Wygrał, a o wszystkim zadecydował gol na początku meczu nastolatka Phila Fodena, który głową z bliska zamienił perfekcyjne podanie Sergio Aguero na gola, swojego pierwszego w Premier League.

Źródło: PAP/EPA 18-letni Foden bohaterem City



City atakowało i atakowało. Okazji do podwyższenia wyniki miało bez liku. Próbował znów Foden, a swoje szanse w drugiej połowie marnowali Bernardo Silva i Aguero. Przeliczył się także Leroy Sane, którego strzał był minimalnie niecelny.



Guardiola chciał wygrać i cel osiągnął.

Manchester ma już 86 punktów, o jeden więcej od Liverpoolu, który postara się odpowiedzieć City w niedzielę - The Reds zagrają na wyjeździe z Cardiff City.

Tottenham jest trzeci - z 19 punktami straty do obrońców tytułu.

Mecze 34. kolejki:

Manchester City - Tottenham

Bournemouth - Fulham

Huddersfield - Watford

West Ham United - Leicester City

Wolverhampton - Brighton

Newcastle - Southampton

niedziela

Everton - Manchester United

Arsenal - Crystal Palace

Cardiff City - Liverpool