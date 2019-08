VAR "gra" dla Tottenhamu. Manchester City zatrzymany

Mauricio Pochettino zapewniał, że jego piłkarze będą odważni na Etihad. Menedżer Tottenhamu nie blefował - ekipa Spurs miała swój pomysł na grę z Manchesterem City. Mistrzowie Anglii tłamsili londyńczyków swoim stylem, ale kompletu punktów nie zgarnęli. Gości uratował VAR. Ponownie. Wiosną, kiedy obie ekipy spotkały się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, to właśnie wideoweryfikacja przesądziła o awansie The Spurs.

Pierwsze słowo należało do The Citizens. W 20. minucie Kevin de Bruyne idealnie dośrodkował na głowę Raheema Sterlinga. Piłka po centrze Belga minęła całą linię obrony, a Sterling zamknął akcję sprytnym uderzeniem. Były gracz Liverpoolu ma świetny start sezonu - na koncie ma już cztery gole, razem z Teemu Pukkim z Norwich jest liderem klasyfikacji strzelców.

O Złotego Buta Premier League zawsze walczy Harry Kane, ale w pierwszej połowie napastnika Tottenhamu wyręczył Erik Lamela. W 23. minucie Argentyńczyk miał czas i miejsce. Zauważył, że Ederson stoi kilka ładnych metrów od linii bramkowej i subtelnie zakręcił piłkę obok słupka. Kane i Christian Eriksen byli niewidoczni przez cały mecz, to właśnie Lamela był najlepiej dysponowanym piłkarzem Spurs w ofensywie. W 56. minucie doskonale asystował, dośrodkowując z rzutu rożnego na głowę Lucasa Moury. Brazylijczyk, który chwilę wcześniej pojawił się na murawie, zaliczył "wejście smoka".

19 - Lucas Moura's goal came just 19 seconds after he came on as a substitute; as well as this, Tottenham scored with both of their first two shots of this match. Grab. #MCITOTpic.twitter.com/4CDeOtQgMC — OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2019

Passa skończona

Londyńczycy jednak na Etihad ani razu nie prowadzili. Moura tylko wyrównał. Wcześniej, bo w 35. minucie, De Bruyne otrzymał piłkę od Bernardo Silvy, a następnie znakomicie wypatrzył Sergio Aguero. Argentyńczyk tylko przyłożył nogę do mocnego i płaskiego podania. Kun murawę opuścił już w 65. minucie. Zbyt wczesne zejście (gdy na tablicy wyników był remis) mocno rozsierdziło Argentyńczyka, który wdał się w niezłą pyskówkę z Guardiolą. Wszystko wychwyciły kamery.

Ma patent na rywali i przesądził o zwycięstwie Arsenalu Arsenal pokonał... czytaj dalej » Szkoleniowiec City wprowadził na murawę Gabriela Jesusa, Davida Silvę i Ryiada Mahreza, ale oni nie dali gospodarzom wygranej. Tottenham wywozi z Manchesteru cenny punkt. Skończyła się seria mistrzów Anglii, którzy do sobotniego meczu - biorąc pod uwagę poprzednie rozgrywki - mieli na koncie piętnaście wygranych spotkań ligowych z rzędu.

Manchester City - Tottehnam 2:2 (2:1)

Bramki: Sterling (20.), Aguero (35.) - Lamela (23.), Moura (56.)

Wyniki pozostałych sobotnich spotkań:

Arsenal - Burnley 2:1

Southampton - Liverpool 1:2 (90 minuta Jana Bednarka)

Brighton - West Ham United 1:1 (90 minut Łukasza Fabiańskiego)

Norwich - Newcastle 3:1

Everton - Watford 1:0

Aston Villa - Bournemouth 1:2 (Artur Boruc na ławce rezerwowych)