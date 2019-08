Bohater Liverpoolu przywołał "ducha" Kariusa, ale udało się wygrać

Bohater Liverpoolu kontuzjowany. "Faulował" kibic Trzy mecze... czytaj dalej » Istniały obawy, że między słupkami Liverpoolu stanie Andy Lonergan, 35-letni weteran niższych lig w Anglii. Wszystko przez kuriozalny uraz kostki obecnego numeru jeden, Adriana. Do kontuzji doprowadził kibic Liverpoolu, który chciał celebrować z Hiszpanem zdobycie Superpucharu Europy, a wjechał w bramkarza klasycznym wślizgiem. Ostatecznie golkiper wystąpił, ale "błysnął" przede wszystkim przy straconym golu.

Loris Karius w innej postaci

Hiszpan bardzo przydał się już w 21. minucie. W świetny sposób obronił główkę Mayi Yoshidy. Do 83. minuty spisywał się bez zarzutu, jednak wtedy przywołał koszmary, które kibicom z Anfield serwował Loris Karius. Chciał wyprowadzić piłkę, a nabił Danny'ego Ingsa. Tak padł - prawdopodobnie - najbardziej kuriozalny gol kolejki.

Były piłkarz Liverpoolu - wspólnie z Adrianem - dał nadzieje na punkty "Świętym". Do 83. minuty było 2:0 dla gości. Wczesśniej Sadio Mane po raz kolejny udowodnił, że wystarczy mu jeden zryw. Minął nim polskiego stopera i uderzył piekielnie mocno z okolic szesnastego metra. Bednarek zaliczył średni mecz w sobotnie popołudnie.

Gol Senegalczyka wyraźnie odblokował The Reds, którzy opanowali sytuację na boisku. Goście podwyższyli wynik w 71. minucie. Nie popisała się cała obrona Southampton, również Jan Bednarek. Piłkę na lewej stronie odzyskał Mane i natychmiast podał do Roberto Firmino. Brazylijczyk podprowadził futbolówkę wzdłuż linii pola karnego i płaskim uderzeniem podwyższył na 2:0.

Podopieczni Juergena Kloppa - biorąc pod uwagę również poprzednie rozgrywki - wygrali jedenaście spotkań ligowych z rzędu. Tak dobrej passy zespół z miasta Beatlesów nie miał od sezonu 2013/2014 - wówczas drużyna prowadzona przez Brendana Rodgersa również odniosła jedenaście zwycięstw. Pobicie tego osiągnięcia nie będzie łatwe, albowiem za tydzień na Anfield zawita Arsenal. Natomiast Southampton zmierzy się w z Brighton w małych derbach południa Anglii.

Szalony Pukki

Pięknie z Premier League wita się Teemu Pukki. Fin jest pierwszym piłkarzem Norwich od grudnia 1994 roku, który strzelał gole w swoich dwóch pierwszych meczach w Premier League. Napastnik Kanarków nie bawił się w sobotnie popołudnie w półśrodki i zdobył trzy bramki w spotkaniu z Newcastle, które ostatecznie zakończyło się zwycięstwem beniaminka 3:1.

3 - Teemu Pukki is the first player to score a @premierleague hat-trick for Norwich City since Efan Ekoku against Everton in September 1993. Magic. pic.twitter.com/G1BEHe6qBx — OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2019

Czystego konta nie udało się zachować Łukaszowi Fabianskiemu. Polak strzegł bramki West Ham United, ale Młoty tylko zremisowały na wyjeździe z Brighton 1:1.

Southampton - Liverpool 1:2 (0:1)

Bramki: Ings (83.) - Mane (45.), Firmino (71.)

Wyniki pozostałych sobotnich spotkań:



Arsenal - Burnley 2:1



Brighton - West Ham United 1:1



Norwich - Newcastle 3:1



Everton - Watford 1:0



Aston Villa - Bournemouth 1:2 (Artur Boruc na ławce rezerwowych)