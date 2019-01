Liverpool postraszony. Szybko strzelił, a ledwo zremisował

Zaczęło się zgodnie z planem. Liverpoolczycy wymienili serię podań, w pole karne wpadł Sadio Mane i huknął nie do obrony. Szybko, łatwo i przyjemnie, a za chwilę mogło być 2:0. Strzelał Roberto Firmino, ale Kasper Schmeichel jakimś cudem to obronił.

Źródło: PAP/EPA Mane strzelił na 1:0, ale The Reds nie utrzymali prowadzenia



Ale od tego momentu pędzący do mistrzowskiego tytułu piłkarze The Reds jakby spuścili z tonu. Leicester doszedł do głosu. Powinien wyrównać James Maddison, ale nieczysto trafił głową w piłkę.

Głupi faul i gol

Gospodarze doigrali się na sam koniec pierwszej połowy. Nieodpowiedzialnie zachował się obrońca Andrew Robertson, który faulował przed boczną linią pola karnego. Poszło dośrodkowanie, było zamieszanie, a bezpańska piłka spadła pod nogi Harry'ego Maguire'a. Ten wyjątkowo nie głową, a nogą trafił do siatki. 1:1 i zapachniało niespodzianką. Juergen Klopp nie dowierzał.



Po przerwie kibice na Anfield mieli prawo przecierać oczy ze zdumienia, bo spodziewano się, że Schmeichel będzie miał dużo roboty, a było odwrotnie - to Alisson, bramkarz Liverpoolu, uwijał się jak w ukropie. Co więcej, przez jakiś czas gospodarze mieli problemy z wyjściem z własnej połowy.



Z czasem opanowali poczynania na boisku, ale zwycięskiego gola nie strzelili. Skończyło się niespodziewanym remisem.

Boruc bez gola, Chelsea pokonana

Sensacyjnie było również Bournemouth, które ograło Chelsea 4:0. U gospodarzy bronił Artur Boruc, u gości grał sprowadzony z Włoch Gonzalo Higuain. Górą był polski bramkarz.

Mimo potknięcia, Liverpool wciąż na prowadzeniu w ligowej tabeli. Ma pięć punktów przewagi nad Manchesterem City, który przegrał we wtorek z Newcastle.

Wyniki 24. kolejki

Arsenal - Cardiff City 2:1

Fulham - Brighton 4:2

Huddersfield - Everton 0:1

Wolverhampton - West Ham United 3:0

Manchester United - Burnley 2:2

Newcastle United - Manchester City 2:1

Bournemouth - Chelsea 4:0

Southampton - Crystal Palace 1:1

Liverpool - Leicester City 1:1

Tottenham Hotspur - Watford 2:1