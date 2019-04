Gol w 16. sekundzie, a potem kolejne. Liverpool nie poddaje się

Liverpool wygrał z FC Porto 2:0 przed tygodniem w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Piłkarze Juergena Kloppa przygotowują się do środowego rewanżu na Estadio do Dragao.

Na trzy mecze przed końcem rozgrywek Premier League Liverpool zajmował drugie miejsce w tabeli, mając punkt straty do The Citizens. Po piątkowym zwycięstwie The Reds znowu znaleźli się na czele tabeli, ale to może nie potrwać długo.

Podopiecznym trenera Juergena Kloppa będzie bardzo trudno wywalczyć tytuł. Wszystko dlatego, że piłkarzom pod wodzą Pepa Guardioli pozostały mecze z ligowymi średniakami i słabeuszami: Burnley, Leicester City oraz Brighton & Hove Albion - to ich rywale.

Ze spokojem

Sześciu z City, czterech z Liverpoolu. Oto wymarzona drużyna w Anglii Sześciu... czytaj dalej » Zawodnicy Liverpoolu w piątek też mieli łatwe zadanie, gdyż podejmowali ostatnią ekipę Premier League - Huddersfield (do końca sezonu pozostały im jeszcze mecze z Newcastle United i Wolverhampton Wanderers). Ich przeciwnicy mieli siedem porażek z rzędu i pewny spadek z ligi.

Gospodarze nie zamierzali czekać na to, co zrobią rywale i błyskawicznie zaatakowali. W efekcie strzelili gola już w... 16. sekundzie! Naciskany Jon Stanković stracił piłkę przed własnym polem karnym, a jego błąd na gola zamienił Naby Keita.

Liverpool dominował i ze spokojem zdobywał kolejne bramki. W 23. minucie skuteczną główką popisał się Sadio Mane, a tuż przed gwizdkiem na przerwę sytuację sam na sam z bramkarzem wykorzystał Mohamed Salah.

Po zmianie stron ponownie głową piłkę do siatki skierował Mane. Senegalczyk mógł nawet skompletować hat-tricka, ale trafił w słupek. Piątego gola strzelił za to w 82. minucie Salah.

Źródło: Getty Images Mane jest w wysokiej formie.

"Będzie trudno"

Teraz piłkarze The Reds mogą ze spokojem czekać na niedzielny mecz Manchesteru City z Burnley. Wiadomo, komu będą kibicować.

- Sezon się jeszcze nie skończył - podkreślił Pep Guardiola. - Powiedziałem zawodnikom, żeby nie czytali gazet, nie oglądali telewizji tylko odpoczywali i dużo spali przed spotkaniem z Burnley. Będzie tam wyjątkowo trudnoi dlatego ważne jest zachować spokój - zakończył Hiszpan.