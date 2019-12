Manchester United ma powody do wstydu. Wyniki raportu finansowego Premier League

Z corocznego raportu wynagrodzeń sportowych wynika m.in., że prowadzący w tabeli z ogromną przewagą Liverpool na każdy zdobyty punkt wydaje ponad dwa razy mniej niż Manchester United.

To właśnie ekipa z Old Trafford ma najwięcej powodów do wstydu na półmetku sezonu angielskiej ekstraklasy. Czerwone Diabły znalazły się na szarym końcu zestawienia średnich wydatków na pensję zawodnika w przełożeniu na wywalczony punkt. Każdy kosztuje ich blisko 110 tys. funtów. Po dziewiętnastu rozegranych meczach zespół prowadzony przez Ole Gunnara Solskjaera zajmuje dopiero siódmą pozycję w tabeli i jest poza strefą miejsc premiowanych startem w europejskich pucharach.

Co ciekawe, Manchester United w ligowej stawce sąsiaduje z najbardziej ekonomiczną drużyną rozgrywek - Sheffield United. Beniaminek Premier League zgromadził o jedno oczko więcej niż Red Devils, choć na wynagrodzenia dla zawodników przeznacza zdecydowanie najmniej w całej lidze. W dotychczasowych spotkaniach punkt wywalczony przez Sheffield kosztował średnio zaledwie 12552 funty w przełożeniu na średnią pensję piłkarza.





And there's now an article about this table, explaining "the workings".https://t.co/avIOTWWVwKpic.twitter.com/p8aBcoK9GY — Nick Harris (@sportingintel) 27 grudnia 2019

Podobnie jak w Manchesterze United, powodów do dumy nie mają również w Arsenalu oraz Evertonie. Obie drużyny plasują się w dolnej części tabeli, choć znajdują się w ligowej czołówce pod względem płac.

Zdecydowanie najwięcej na pensje w angielskiej ekstraklasie przeznaczają aktualni mistrzowie Premier League, czyli Manchester City. Średni koszt wynagrodzenia piłkarza pierwszej drużyny za każdy mecz przekracza 183 tys. funtów. To ponad 38 tys. funtów więcej niż w Liverpoolu, który nad obrońcami tytułu wypracował już sobie 14-punktową przewagę w tabeli. The Reds pod względem wydatków na pensje ustępują co prawda tylko ekipom z Manchesteru, lecz perspektywa sięgnięcia po pierwszy od 30 lat tytuł mistrzowski warta jest każdego wydanego funta.