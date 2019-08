Spięcie w Manchesterze. Ostra wymiana zdań Guardioli z Aguero

W ostatniej kolejce Premier League Manchester City pokonał na wyjeździe Brighton 4:1, dzięki czemu po raz drugi z rzędu został mistrzem Anglii. Po powrocie do Manchesteru, na Etihad Stadium piłkarze The Citizens świętowali sukces wraz z kibicami.

To był świetny mecz, najlepsza reklama ligi angielskiej. Do przerwy padły trzy gole. Bramkę na 2:1 zdobył Aguero, który wyszedł w sobotę od pierwszej minuty. Po zmianie stron wyrównał Tottenham.

W sumie gospodarze dwukrotnie obejmowali prowadzenie, ale zepchnięci do defensywy londyńczycy potrafili wywalczyć punkt. Przebieg spotkania doskonale ilustruje statystyka - strzały celne 10-2, a rzuty rożne 13-2 na korzyść City.

Guardiola w drugiej części wykorzystał wszystkie trzy zmiany. O dziwo, pierwszy z boiska zszedł Argentyńczyk. W 66. minucie zmienił go Gabriel Jesus.

Aguero nie mógł jednak pogodzić się z decyzją trenera. Nie potrafił zrozumieć, dlaczego w tak ważnym momencie meczu, przy stanie 2:2, jest ściągany z murawy akurat on. Napastnik bardzo powoli opuszczał boisko, co nie spodobało się Hiszpanowi. Przy linii doszło między nimi do ostrej wymiany zdań. Musiał interweniować nawet asystent trenera Mikel Arteta, który rozdzielił obu panów.

VAR anulował gola dla City

Do końca wynik się nie zmienił, choć emocje były wielkie. Napór gospodarzy był miażdżący, w poprzeczkę trafił Bernardo Silva. Wydawało się, że w doliczonym przez sędziego czasie gry wreszcie dopięli swego, kiedy do siatki trafił Gabriel Jesus. Sędzia po analizie zapisu wideo gola na 3:2 jednak nie uznał, bo chwilę wcześniej piłka trafiła w rękę obrońcę Aymerica Laporte'a.

Roszady w składzie nic nie dały, a mistrzowie Anglii niespodziewanie stracili punkty już w drugiej kolejce Premier League.



Even Aguero's tired of Pep's antics Infront of the camera pic.twitter.com/snmVXg8a98 — Ahmed (@FtblAhmed) August 17, 2019





"Kocham go jako piłkarza"

Na pomeczowej konferencji prasowej Guardiola został zapytany o incydent z Aguero.

– Uważał, że nie byłem zadowolony z jego postawy, dlatego ściągam go z boiska. Byłem piłkarzem i wiem, jak to jest. Porozmawialiśmy. Kocham go jako zawodnika – wyjaśnił trener.

Wydaje się, że konflikt został zażegnany.

Po dwóch kolejkach liderem jest Liverpool. City zajmuje trzecie miejsce.

Wyniki meczów 2. kolejki:

sobota

Manchester City - Tottenham 2:2

Arsenal - Burnley 2:1

Aston Villa - Bournemouth 1:2

Brighton - West Ham United 1:1

Everton - Watford 1:0

Norwich City - Newcastle United 3:1

Southampton - Liverpool 1:2

niedziela

Sheffield United - Crystal Palace

Chelsea - Leicester City

poniedziałek

Wolverhampton - Manchester United