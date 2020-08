Greckie wakacje kapitana Manchesteru United. Bójka, atak na policjanta i areszt

182 derby Manchesteru dla United. W niedzielnym hicie Premier League zespół trenera Ole Gunnara Solskjaera zasłużenie pokonał na Old Trafford ekipę City 2:0.

Seria niechlubnych dokonań Manchesteru United. Tak źle nie było od 31 lat W takim kryzysie... czytaj dalej » - Piłkarz znieważył słownie funkcjonariusza, a potem go uderzył. Cała trójka stawiała opór także na komisariacie - poinformował przedstawiciel policji.

Maguire w pełni współpracuje

Do zdarzenia doszło przed jednym z barów. Lokalne media relacjonują, że doszło do sprzeczki między turystami z Wielkiej Brytanii, a gdy na miejsce przyjechała policja, cała trójka zaatakowała funkcjonariuszy. Wcześniej kamery zarejestrowały obrońcę Czerwonych Diabłów bawiącego się w tłumie ludzi na jednej z ulic. A grecki rząd zakazał tego typu zgromadzeń ze względu na pandemię COVID-19.

Klub wydał już oświadczenie, w którym napisano, że Maguire w pełni współpracuje z odpowiednimi instytucjami.

Manchester United zajął trzecie miejsce w angielskiej ekstraklasie. Sezon zakończył w minioną niedzielę, po porażce z Sevillą 1:2 w półfinale Ligi Europy.

Rozgrywki 2020/21 Premier League mają ruszyć 12 września.