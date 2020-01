Mourinho wytłumaczył się w swoim stylu. "Byłem niegrzeczny, ale w stosunku do idioty"

Portugalski szkoleniowiec wyraził frustrację po tym, jak w 73. minucie meczu 21. kolejki Premier League jego Tottenhamu z Southampton sędzia nie uznał gola strzelonego przez Harry'ego Kane'a. Kapitan reprezentacji Anglii był na spalonym, co potwierdziła wideoweryfikacja. Ta sytuacja rozwścieczyła Mourinho.

The Special One wszedł do zakazanej strefy i bezczelnie zaglądał w notatki jednego z asystentów menedżera gospodarzy Ralpha Hasenhuettla, trenera bramkarzy Andrew Sparkesa. Sędzia Mike Dean uznał to za niesportowe zachowanie i ukarał go żółtą kartką.

What is Mourinho doing LOOOOL pic.twitter.com/Np80CJzmKc — (@UsmanA__) January 1, 2020

Tłumaczenie w stylu "Mou"

Po noworocznej porażce 0:1 (za sprawą trafienia Danny'ego Ingsa) Mourinho tłumaczył się dziennikarzom ze swojego zachowania wobec Sparkesa.

- Żółta kartka dla mnie była słuszna, ponieważ byłem niegrzeczny. Ale byłem niegrzeczny w stosunku do idioty - wypalił ulubieniec mediów, którego wyraźnie brakowało na angielskich boiskach.

Strata Kane'a to poważne osłabienie drużyny. Tym bardziej że w pierwszej połowie murawę z powodu urazu opuścił Tanguy Ndombele.

Spurs będą musieli stoczyć zaciętą walkę, aby awansować do Ligi Mistrzów, do czwartej w tabeli Chelsea tracą sześć punktów. The Blues zremisowali w środę z Brighton 1:1, gola tracąc w 84. minucie.

Źródło: Getty Images Jose Mourinho został ukarany żółtą kartką

21. kolejka Premier League:

środa:

Brighton - Chelsea 1:1

Burnley - Aston Villa 1:2

Newcastle - Leicester 0:3

Southampton - Tottenham 1:0

Watford - Wolves 2:1

Man. City - Everton

Norwich - Crystal Palace

West Ham - Bournemouth

Arsenal - Man. United

czwartek:

Liverpool - Sheffield Utd